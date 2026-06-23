BMW Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

BMW, Haziran 2026 döneminde birçok modelinde sunduğu özel kampanyalar, cazip finansman seçenekleri ve avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte BMW'nin güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve kredi fırsatlarına dair tüm detaylar.

Premium otomobil segmentinin önde gelen markalarından BMW, sportif sürüş karakteri, gelişmiş teknolojileri ve geniş model gamıyla Türkiye'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sedan, SUV ve elektrikli otomobil seçenekleriyle farklı beklentilere hitap eden marka, her ay yenilenen fiyat listesi ve kampanyalarıyla yeni bir BMW sahibi olmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

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Haziran 2026 itibarıyla BMW, seçili modellerinde avantajlı kredi seçenekleri ve dönemsel kampanyalarla öne çıkıyor. BMW 1 Serisi'nden 3 Serisi'ne, X1'den X3 ve tamamen elektrikli i modellerine kadar birçok araçta sunulan finansman destekleri, kullanıcıların premium otomobil deneyimine daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Bu içerikte BMW'nin güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarını detaylı olarak bulabilirsiniz.

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BMW tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 3.724.500 TL - BMW 2 Serisi 4.152.800 TL - BMW 3 Serisi 5.464.000 TL - BMW 4 Serisi 6.511.700 TL - BMW 5 Serisi 8.479.100 TL - BMW 7 Serisi 20.590.400 TL - BMW X1 4.753.800 TL - BMW X2 5.544.400 TL - BMW X3 6.853.400 TL - BMW X5 17.751.100 TL - BMW X6 17.790.400 TL - BMW X7 22.164.200 TL - BMW Z4 8.384.800 TL - BMW M Modelleri 8.217.300 TL - BMW i4 5.373.800 TL - BMW i5 7.092.500 TL - BMW i7 14.016.800 TL - BMW iX1 4.064.300 TL - BMW iX2 4.498.600 TL - BMW iX3 6.469.800 TL - BMW iX 10.233.700 TL -

BMW Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

BMW X1 Kampanyası

BMW X1 sDrive20i X-Line, Haziran 2026'ya özel 4.753.800 TL yerine 4.316.800 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya, sınırlı stoklarla ve nakit alımlarda geçerli olarak Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları'nda devam ediyor.

BMW iX1 Kampanyası

Tamamen elektrikli BMW iX1 eDrive20 X-Line, Haziran ayına özel 4.278.000 TL yerine 3.910.800 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Sınırlı stoklarla sunulan kampanya, nakit alımlarda geçerli olarak uygulanıyor.

BMW 520i Sedan Kampanyası

BMW 520i Sedan modellerinde Haziran 2026 boyunca özel finansman ve takas desteği fırsatları sunuluyor. Finansman desteği ile takas desteği birlikte kullanılamazken, takas kampanyasından yararlanabilmek için takasa verilecek aracın değerinin en az 1 milyon TL olması gerekiyor.

BMW 520d Sedan Kampanyası

BMW 520d Sedan modelleri için de seçili yetkili satıcılarda özel finansman çözümleri ve takas desteği sunuluyor. Kampanya, Haziran ayı boyunca belirli model yıllarındaki araçlarda geçerli oluyor.