V8 Motor, 578 Beygir Gücü: BMW M760 xDrive Tanıtıldı!

BMW, makyajlı 7 Serisi modellerine eklenecek V8 motorlu ve M Performance imzalı yeni M760 xDrive modelini tanıttı.

Makyajlı 7 Serisi bu yılın başlarında tanıtıldığında motor yelpazesinde dikkat çeken bir V8 boşluğu mevcuttu. BMW, modelin yaşam döngüsünde bu boşluğu dolduracağını taahhüt etmişti ve bu sözünü M Performance rozetli yeni tanıttığı M760 xDrive modeli ile resmen tuttu.

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Yeni M760 xDrive model, 760i modelinin yerini alıyor. Otomobil hem tasarımı hem de sunduğu teknik özellikleriyle gerçekten otomobil tutkunlarının hayallerini süslemeyi başaracak.

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Karşınızda yeni BMW M760 xDrive

Eski 760i modelinin 544 beygirlik gücüne kıyasla yeni M760 xDrive yaklaşık 578 beygir güç üretiyor. Gücü dört tekerleğe ileten xDrive sistemi ise standart donanım olarak sunuluyor. Bavyeralı üretici, araçta 4,4 litrelik V8 içten yanmalı motor kullanmış.

Yeni modelin isimlendirmesinde dikkat çeken en büyük detay, bagaj kapağındaki "i" harfinin kaldırılması oldu. Tarihsel olarak yakıt enjeksiyonunu temsil eden bu takı, BMW'nin yeni stratejisi doğrultusunda bundan sonra yalnızca tamamen elektrikli modellerde kullanılacak.

Eski 760i versiyonu Avrupa pazarında satışa sunulmuyordu. Ancak yeni M760'ın kıtaya gelecek olması, BMW'nin bu V8 motoru Euro 7 emisyon düzenlemelerine uygun hale getirmeyi başardığını kanıtlıyor. M760; şarj edilebilir hibrit M760e ve tamamen elektrikli i7 M70 modellerinin yanına katılarak 7 Serisi’nin 3. M Performance seçeneği haline geliyor.

7 Serisi’nde V8 motoru kullanacak tek model M760 olmayacak. BMW grubuna dahil olan BMW Alpina alt markası, Mercedes-Maybach S-Serisi'ni hedefleyen daha üst seviye bir lüks sedan hazırlığında.