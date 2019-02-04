BMW'nin geçtiğimiz Eylül ayında, çok yakında tanıtacağını söylediği X3 ve X4 araçlarının M serisine dair yeni bir video yayınlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında BMW, X3 ve X4 sportif arazi araçlarının M modellerini yakında duyuracağını açıklamıştı fakat bu açıklamadan sonra uzun süre bir gelişme yaşanmadı. Şubat ayına geldiğimizde ise yeni bir tanıtım yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta BMW, Facebook sayfasından X3 M ve X4 M araçlarına dair yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan bu videoda, araçlar öncekiyle benzer kamuflaja sahip olsa da bu sefer motor sesine dair yeni bilgiler var. Motorun sesi biraz ‘kızgın’ gibi geliyor ve video “Çok yakında” yazısıyla bitiyor.

Şu ana kadar araçlarla ilgili çok fazla şey bilinmiyor. Bilinenler arasında iki aracın da süperşarjlı 6 gaz motoru olacağı bulunuyor. Geleneksel BMW M araçlarında, sadece güçlü motorlardan fazlası olduğu biliniyor. Araçlara dair beklenen şey büyük bir karoser iken aralarındaki en büyük farkın kargo bölümü ve fiyatı olacağı düşünülüyor.