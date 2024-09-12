SpaceX'in Polaris Dawn misyonu, ilk ticari uzay yürüyüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Astronotlar yeni uzay elbiselerini test etti.

SpaceX’in Polaris Dawn misyonu, özel sektörde bir dönüm noktasına imza atarak ilk ticari uzay yürüyüşünü tamamladı. Görevdeki sivil astronotlar, uzay kapsülünün dışında yeni uzay elbiselerini test ederek tarihi bir başarıya imza attı.

10 Eylül’de Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen dört sivil astronot, 12 Eylül’de uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Görevi finanse eden milyarder Jared Isaacman, tarihte uzaya adım atan ilk sivil astronot oldu.

Uzay elbiseleri ve bilimsel deneylerle ilgili yenilikler

SpaceX mühendisi Sarah Gillis de bu yürüyüşte ona eşlik etti. İkili, uzay elbiselerinin performansını test ederken, oksijen ihtiyaçlarını hortumlar aracılığıyla sağladı. Kapsülün içindeki diğer iki mürettebat üyesi, hava kilidi bulunmayan kapsülde vakum koşullarına maruz kaldı.

Polaris Dawn görevi, ilk ticari uzay yürüyüşü ile tarihe geçtiği gibi, bilimsel deneyler ve teknoloji testleriyle de dikkat çekti. Alçak Dünya yörüngesinde gerçekleştirilen deneyler, bitkilerin ve mantarların mikro yerçekimindeki büyümesini inceleyerek, bu bilgilerin Ay ve Mars'ta bitki yetiştirme çalışmalarına katkıda bulunması hedefleniyor. Ayrıca, görev uydu iletişimi ve lazer teknolojisi alanlarında da ilerlemeler sağladı.