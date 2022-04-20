Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir? Faydalı Olabilecek Besinler

Havaların bir soğuk, bir sıcak olduğu ara mevsim dönemlerinde pek çok kişi boğaz ağrısı şikayetiyle hastanelere koşuyor. Elbette, ileri durumlar için uzman bir hekimin tedavisi gerekir ancak evde kendi kendinize uygulayarak daha iyi hissedebileceğiniz bazı yöntemler de var. Gelin boğaz ağrısına iyi gelen doğal besinlere yakından bakalım.

Son yıllarda mevsimler bir garip oldu. Tam hava ısındı derken yağmur yağıyor, bugün kar yağacak diye beklerken güneş açıyor. Bu tür zamanlarda özellikle bünyesi hassas olan kişiler boğaz ağrısı başta olmak üzere pek çok rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Boğaz ağrısı arttığı zaman elbette hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekir ancak en azından ağrıyı azaltmak için evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

Bir rahatsızlık hissettiğiniz zaman hemen doktorunuza başvurmalısınız ve doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle ilaç kullanmamalısınız. Bu nedenle sizin için boğaz ağrısına iyi gelen bazı doğal besinleri listeledik. Doğal çözümler pek çok kişinin boğaz ağrısını dindirir ancak özel alerjileriniz ya da bazı hastalıklarınız varsa doğal yöntemleri bile uygulamadan önce doktorunuza başvurmalısınız. Gelin boğaz ağrısı neden olur ve boğaz ağrısına iyi gelen doğal besinlere yakından bakalım.

Boğaz ağrısının nedeni ve iyi gelebilecek besinler:

Öncelikle; boğaz ağrısı neden olur?

Boğaz ağrısına neden olan hastalıklar; Koronavirüs COVID-19 Influenza yani grip Enfeksiyöz mononükleoz isimli enfeksiyon hastalığı Kızamık Suçiçeği Krup hastalığı adı verilen ses teli ödemleri HIV yani AIDS Candida albicans adı verilen mantar enfeksiyonu Boğaz, dil ve gırtlak tümörleri

Boğaz ağrısına neden olabilecek diğer nedenler; Mide asidinin yemek borusundan yukarı çıkmasına neden olan reflü Evcil hayvan alerjisi Toz alerjisi Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes almak Hava kirliliği Tütün ve tütün ürünleri kullanımı Temizlik malzemeleri ve benzeri kimyasal ürünler Uzun süre yüksek sesle konuşmak ve bağırmak



Boğaz ağrısına neden olan hastalıklar ve hastalık dışı nedenlerden bazıları bu şekilde. Bazı durumlarda boğaz ağrısı çeken kişiler hem bir hastalık sahibi olabilir hem de kısa süreli etki eden bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir. Eğer boğaz ağrınız uzun zamandır devam ediyorsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

Boğaz ağrısına iyi gelebilecek bazı doğal besinler:

Bal

Tuzlu su

Papatya çayı

Nane

Kabartma tozlu su

Hatmi çiçeği

Meyan kökü

Elma sirkesi

Sarımsak

Acı biber kürü

Bal:

Bal, doğanın insanlara sunduğu en büyük mucizelerden bir tanesidir. Çayınıza, bitki çayınıza ya da ılık bir bardak suya bir tatlı kaşığı bal ekleyip karıştırarak içtiğiniz zaman kısa süre içinde boğaz ağrınızın azaldığını ve öksürüğünüzün yumuşadığını hissedeceksiniz. Üstelik hastalık zamanlarında enerji verdiği için de tavsiye edilen bir besindir. Ara sıra bir tatlı kaşığı bal yemek, bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir.

Tuzlu su:

Büyük hastalıklara neden olmayan ancak boğaz ağrısına neden olacak bakteriler yüzünden boğaz ağrısı çekiyor olabilirsiniz. Bir su bardağı ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı ağzınıza alın ve gargara yapın. Biraz zor olabilir ancak bu karışımı boğazınızın ağrıyan noktalarına kadar ulaştırırsanız ağrıya neden olan bakterileri yok edersiniz. Bu uygulamayı günde birkaç defa tekrar edebilirsiniz.

Papatya çayı:

Papatyalar yalnızca güzel görünmekle ve mis gibi kokmakla kalmıyorlar; aynı zamanda doğal bir anti - inflamatuar ve antioksidan etkisine sahipler. Boğaz ağrısı çektiğiniz sırada içeceğiniz bir bardak ılık papatya çayı, kısa sürede acınızı hafifletecek ve öksürüğünüzü yumuşatacaktır.

Eğer diyorsanız bir yudum su içecek halim yok nasıl papatya çayı içeyim; o zaman papatya buharı koklayın. Bir tencere kaynamış suya bir avuç papatya atın ve karıştırın. Yüzünüzü buhara doğru yaklaştırın ve içinize çekin. Papatyalı su buharı da burnunuzu açacak, boğazınızı yumuşatacak ve diğer soğuk algınlığı belirtilerini azaltacaktır.

Nane:

Tazesiyle kurusuyla girdiği her yemeğe lezzet katan bir bitki olan nane, aynı zamanda anti - inflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğu için doğal bir tedavi yöntemi sunar. Naneyi çay olarak içebilir, buhar olarak koklayabilir ya da naneden yapılan doğal spreyler kullanabilirsiniz. Nane esansları oldukça yoğun bir aroma içerdikleri için kullanırken son derece dikkatli olmalısınız. Nane çayına limon ve bal ekleyerek tadını yumuşatabilirsiniz.

Kabartma tozlu su:

Kabartma tozu ve su kullanarak elde ettiğiniz karışım ile gargara yapmak tıpkı tuzlu suyla gargara yaptığınızda olduğu gibi bakterileri öldürecek ve boğaz mantarlarının büyümesini engelleyecektir. The National Cancer Institute, bir bardak ılık suya eklenen ¼ çay kaşığı karbonat ve ⅛ çay kaşığı tuz ile hazırlanan karışım ile yapılan gargaranın boğaz ağrıları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ispatlamıştır.

Hatmi çiçeği:

Aktarlarda hatmi kökü olarak da bulabileceğiniz hatmi çiçeğinin içinde, boğazı bir mukus gibi kaplayacak benzersiz bir içerik bulunmaktadır. Bir bardak sıcak suya birkaç tane hatmi çiçeği atarak bu çayı günde birkaç kez içtiğiniz zaman boğaz ağrınızın azaldığını ve öksürüğünüzün yumuşadığını hissedeceksiniz. Şeker hastalarının hatmi çiçeği çayı içmesi önerilmiyor çünkü kan şekerini düşürme etkisi var.

Meyan kökü:

Meyan kökü ülkemizde pek yaygın olmasa da Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hem lezzeti ile hem de tedavi edici gücü ile tanınan bir bitkidir. Meyan kökünü kaynakttıktan sonra elde ettiğiniz su ile gargara yaptığınız zaman boğaz ağrınızın azaldığını ve öksürüğünüzün yumuşadığını hissedeceksiniz. Hamile ve emziren kadınların meyan kökünden uzak durması öneriliyor.

Elma sirkesi:

Son yıllarda adını sık sık duyduğumuz elma sirkesi, boğaz ağrısına en hızlı etki eden besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakterileri öldürüyor ve boğazda bulunan mukusu parçalayarak bakterilerin yayılmasını engelliyor. Hafif bir boğaz ağrısı çektiğinizde bile elma sirkesi ve su karışımı ile gargara yaparak bakterilerin yayılmasını ve boğaz ağrınızın artmasını engelleyebilirsiniz.

Sarımsak:

Sarımsak yemek için mantı yapılmasını beklemeyin. Yapılan çalışmalar; düzenli sarımsak tüketmenin bağışık sistemini güçlendirdiğini ve enfeksiyonlarla savaşma gücünüzü arttırdığını ortaya koyuyor. Boğaz ağrısı sırasında ağzınıza bir tane sarımsak atmak ve hafif hafif emerek suyunu boğazınızdan geçirmek, boğaz ağrınızın acısını hafifletecek ve öksürüğünüzü yumuşatacaktır.

Acı biber kürü:

Acı biber, doğal bir ağrı kesicidir. Bu gücünü, ağrı reseptörlerini etkisiz hale getirmesinden alır. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı acı biber ekleyerek oluşturduğunuz karışımı küçük yudumlarla içtiğiniz zaman boğaz ağrınızın acısının hızla azaldığını ve ve öksürüğünüzün yumuşadığınız hissedeceksiniz. Çok fazla tüketmeniz önerilmiyor çünkü midenize zarar verebilir.

Bazen nefes almanızı bile zorlaştıran boğaz ağrısının nedenlerinden ve boğaz ağrısına iyi gelen bazı doğal besinlerden bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Birkaç günden uzun süren boğaz ağrısı şikayetlerinde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak uzman bir hekime görünmelisiniz.