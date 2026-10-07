Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Akıllı Ev Sistemleri

Apple ve LG Güçlerini Birleştiriyor: İşte Ortaklıktan Doğacak Ürünler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple ve LG, akıllı ev pazarına yönelik yeni bir iş birliği için hazırlık yapıyor. İki şirket, farklı alanlardaki uzmanlıklarını bir araya getirerek yeni bir ürün ailesi üzerinde çalışıyor.

Apple ve LG Güçlerini Birleştiriyor: İşte Ortaklıktan Doğacak Ürünler
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple ve LG, akıllı ev ürünleri geliştirmek üzere ortak çalışmaya hazırlanıyor. İki şirketin iş bölümünde Apple tasarım, yazılım ve mühendislik tarafını üstlenirken LG fiziksel üretim ve müşteri desteğini yürütecek.

Ortaklıktan doğacak yeni ürünler LG markasıyla satışa çıkacak. Yani cihazlarda Apple logosu yerine LG logosu bulunacak; Apple ise ürünlerin tasarımından yazılımına ve mühendislik çalışmalarına kadar geliştirme sürecinde yer alacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple ve LG Güçlerini Birleştiriyor: İşte Ortaklıktan Doğacak Ürünler
1710572-app (1)

Hangi ürünler piyasaya sürülecek?

1710572-app (1)

Sızdırılan bilgilere göre ürün yelpazesinde akıllı kapı zili, akıllı kapı kilidi, akıllı termostat, sıcaklık sensörü, projektörlü kamera ile iç ve dış mekânda kullanılabilen güvenlik kameraları yer alıyor.

Özellikle yetkili kişileri tanıdığında kapıyı otomatik olarak açabilecek olan sistem, kullanıcıların merakla beklediği donanımlar arasında.

Ayrıca Apple'ın akıllı ev cihazlarına LG aksesuarları bağlanabilecek. Bu ekosistemin merkezinde ise yeni Akıllı Ev Merkezi, yenilenmiş HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV yer alacak.

Yeni cihazları ne zaman göreceğiz?

Apple'ın akıllı ev ekosisteminin merkezi olacak yeni Akıllı Ev Merkezi cihazını 13 Ekim haftasında tanıtması bekleniyor. Masaüstü ekranlı bu cihaz, gelişmiş Siri yetenekleri ve ev yönetimi özellikleriyle donatılmış olacak.

LG markalı yeni akıllı ev cihazlarının piyasaya çıkması içinse birkaç ay daha beklemek gerekecek.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

709 km Menzil Sunan Elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: İşte Fiyatı

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Volkswagen, 50 Bine Yakın Aracını Geri Çağırdı: Motor Aniden Durabilir!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com