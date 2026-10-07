Apple ve LG Güçlerini Birleştiriyor: İşte Ortaklıktan Doğacak Ürünler

Apple ve LG, akıllı ev pazarına yönelik yeni bir iş birliği için hazırlık yapıyor. İki şirket, farklı alanlardaki uzmanlıklarını bir araya getirerek yeni bir ürün ailesi üzerinde çalışıyor.

Apple ve LG, akıllı ev ürünleri geliştirmek üzere ortak çalışmaya hazırlanıyor. İki şirketin iş bölümünde Apple tasarım, yazılım ve mühendislik tarafını üstlenirken LG fiziksel üretim ve müşteri desteğini yürütecek.

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Ortaklıktan doğacak yeni ürünler LG markasıyla satışa çıkacak. Yani cihazlarda Apple logosu yerine LG logosu bulunacak; Apple ise ürünlerin tasarımından yazılımına ve mühendislik çalışmalarına kadar geliştirme sürecinde yer alacak.

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Hangi ürünler piyasaya sürülecek?

Sızdırılan bilgilere göre ürün yelpazesinde akıllı kapı zili, akıllı kapı kilidi, akıllı termostat, sıcaklık sensörü, projektörlü kamera ile iç ve dış mekânda kullanılabilen güvenlik kameraları yer alıyor.

Özellikle yetkili kişileri tanıdığında kapıyı otomatik olarak açabilecek olan sistem, kullanıcıların merakla beklediği donanımlar arasında.

Ayrıca Apple'ın akıllı ev cihazlarına LG aksesuarları bağlanabilecek. Bu ekosistemin merkezinde ise yeni Akıllı Ev Merkezi, yenilenmiş HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV yer alacak.

Yeni cihazları ne zaman göreceğiz?

Apple'ın akıllı ev ekosisteminin merkezi olacak yeni Akıllı Ev Merkezi cihazını 13 Ekim haftasında tanıtması bekleniyor. Masaüstü ekranlı bu cihaz, gelişmiş Siri yetenekleri ve ev yönetimi özellikleriyle donatılmış olacak.

LG markalı yeni akıllı ev cihazlarının piyasaya çıkması içinse birkaç ay daha beklemek gerekecek.