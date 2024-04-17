Boston Dynamics, uzun yıllardır yapabildikleriyle hepimizi şaşırtan hidrolik "Atlas" robotunun bir video ile 11 yılın ardından emekliye ayrılacağını duyurdu. Şirket, yerini alacak tamamen elektrikli yeni robotu da tanıttı.

Dünyanın en büyük robotik şirketlerinden biri olan Boston Dynamics, dün hepimizin aklına kazınan “Atlas” isimli robotunun emekliye ayrılacağını duyurmuşt. 2013 yılında üretilen Atlas bugüne kadar dans hareketlerinden etkileyici taklalara, parkur yeteneklerinden insan işi yapmaya kadar birçok videoda kendisine hayran bırakmıştı.

Şirket, bugün yaptığı bir açıklamayla Atlas'ın yerine geçecek robotu resmen duyurdu. Yeni robot, "Atlas için elektrikli yeni bir çağ" ifadeleriyle tanıtıldı.

Yeni Atlas, artık daha insansı bir görünüme sahip

Atlas'ın yeni nesil versiyonu tamamen elektrikli bir robot olarak karşımıza çıkıyor. Emekliye ayrılan model hidrolik versiyondu. Şirketin açıklamalarına göre yeni Atlas, onlarca yıllık araştırmaya dayanıyor ve hâlihazırda bulunan Spot, Stretch'in yanına katılıyor.

Yeni Atlas, gerçek dünyadaki aktivitelerde kullanılmak için tasarlandı. Görünüşünün eskisinden farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Artık daha zarif ve insansı bir görünüme sahip. Paylaşılan video, yürüyüşünün ve hareketlerinin geliştiğini gösteriyor. Kafasını ve vücudunu 180 derece döndürebilmesi de biraz ürkütücü.

Yeni Atlas robotu hakkında paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Robot, ilerleyen zamanlarda eskisinin aksine tıpkı Spot ve Stretch gibi ticari amaçlar için kullanılabilecek bir ürün olarak gelecek. Hakkında daha fazla görüntü ve bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

11 yıl sonra aramızdan ayrılan orijinal Atlas'a böyle veda edilmişti

Boston Dynamics, YouTube üzerinden paylaşılan bir videoyla Atlas’a veda edeceğimizi açıklamıştı. Robotun artık arkasına yaslanıp rahatlama vaktinin geldiğini söylenirken bu yıldan itibaren geliştirilmeyeceği ve şirketin gelecek planlarının bir parçası olmadığı aktarıldı.

3 buçuk dakikalık görüntülerde iki ayaklı insansı tasarıma sahip bir robot olan Atlas’ın yeteneklerine ve yıllar içinde yaşadıklarına yer verildi. Robot, 2013’te ABD Savunma Bakanlığının bir yarışması için çıkarılmıştı. O zamanlar 150 kilogram ağırlığında ve 182 cm boyutundaydı. Şirket, sonraki yıllarda tasarımında değişiklikler uygulayarak ona şu anki hâlini verdi.