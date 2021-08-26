İnsansı Robotların 'İnsansı Düşüşlerini' Gösteren Video

Boston Dynamics, Atlas adlı robotunun oluşturduğu parkurda tam bir atlet haline gelene kadar ne kadar sık takılıp düştüğünü gösteren yeni bir video yayınladı.

Robot teknolojisi gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor ve Boston Dynamics'in robotları, bu gelişimi en güzel gösteren örneklerden biri olmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde şirket, Atlas adlı iki ayaklı robotunun parkurda gösterdiği marifetleri paylaşmıştı. Yıllar içinde gelişen ve resmen büyümesine tanıklık ettiğimiz Atlas, bir insandan neredeyse farksız bir şekilde bu parkuru tamamlayabilmişti.

Boston Dynamics'in Instagram üzerinden paylaştığı video, Atlas'ın bu zamana kadar hep aynı başarı çizgisinde ilerlemediğini ortaya koydu. Dilerseniz Atlas'ın bir düşüp bir kalktığı videoya hep birlikte daha yakından bakalım.

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Spot ve Atlas robotlarıyla büyük bir başarı yakalayan Boston Dynamics'in geçtiğimiz hafta paylaştığı video, sosyal medyada dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Atlas'ın kusursuz bir şekilde tek ayak üzerinde zıplayabilmesi, merdivenlerden inip çıkabilmesi ve ters taklalar atabilmesi, herkesi hayrete düşürmüştü. Ancak robot üreticisinin dün gece paylaştığı video, işlerin her zaman göründüğü kadar tozpembe olmadığını gözler önüne serdi.

Atlas'ın sürekli takılıp düştüğü bir video yayınlayan Boston Dynamics, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kazalar, Boston Dynamics'te sürecin bir parçasıdır. Robotlar düştüğü zaman neler yaptığımıza ve daha sağlam robotlar inşa edebilmek için bu fırsatı nasıl değerlendirdiğimize göz atın."