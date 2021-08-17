Boston Dynamics'in adeta kendi çocuğumuzmuş gibi yıllar içindeki gelişimini izlediğimiz iki ayaklı robotu Atlas, parkur yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdığını paylaşılan videoyla bizlere gösterdi. Söz konusu videoda yer alan 2 robot, adeta robot olduklarını unutturacak hareketler sergiliyor.

Başta sevimli robot köpeği Spot ile internet aleminde tanınmaya başlayan Boston Dynamics, günümüzde robotlarda görmeye alışık olmadığımız hareketleri sunabilmesiyle tüm dünyada tanınıyor. Bu robotların önde gelenlerinden iki ayaklı bir model olan Atlas, paylaşılan son videoda adeta ağızları açık bırakıyor.

Paylaşılan söz konusu video Atlas’ın geldiği son noktayı görebilmemiz açısından da önem taşıyor. Zira, Atlas’ın daha önce geldiği aşamalardan da videolar paylaşıldığı için internet alemi olarak elimizde büyüdüğünü söylesek hatalı sayılmayız.

Atlas’ın şov yaptığı parkur videosu:

Yıllar önce attığı ilk taklayla karşımıza çıkan Atlas, daha sonra adım adım parkurları tamamlamaya başlamıştı. Boston Dynamics, Atlas’ın basit parkurlarla başladığı bu yolculuğunu normal bir insana kafa tutacak seviyeye getirdiğini, paylaştığı son videoyla herkese gösteriyor.

Bunun dışında paylaşılan bir diğer video da, internet aleminin en sevilen robotlarından biri haline gelmiş olan Atlas’ın nasıl yapıldığını konu alıyor.

Yetkililerden birinin yaptığı açıklamada robotların sadece bu parkurlara konulup bırakılmadığı, daha önceden belirlenen rutinleri gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılıyor. İnternetteki insanların bu robotlar hakkında yanlış yönlendirildiğini düşünen kesim için yapılan bu açıklamanın devamında robotların önceden tamamıyla kör olduklarını fakat yavaş yavaş daha az 'önceden programlanmaya' ihtiyaç duydukları belirtiliyor.

Sonuç olarak daha önceden paylaşılan Atlas videolarından sonra oldukça uzun yol kat edildiğini söyleyebiliriz.

Firmanın bir diğer robotu Spot da benzer bir gelişim videosuyla karşımıza çıkmıştı. İnternet aleminin sevilen bir diğer robotu olarak karşımıza çıkan söz konusu robot köpek, dünyaca ünlü Koreli müzik grubu BTS ile dans ettiği video sayesinde büyük ilgi toplamıştı.