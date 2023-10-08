Vince Gilligan her ne kadar yeni bir bilim kurgu yapımı üzerinde çalışsa da hayranlar, Breaking Bad evreninden daha çok şey görmek istiyor.

Devasa bir hayran kitlesine sahip olan ve her yıl listelerde zirveyi görebilen Breaking Bad, temelde eski olmasına rağmen güncelliğini sürekli koruyor. Dizinin bitimini takip eden El Camino filmi ve diziden bağımsız olarak da izleyebileceğiniz, spin-off niteliğindeki Better Call Saul dizisi, Breaking Bad’in kendisinin yanında elbette bunun en önemli sebepleri sayılır.

Bu 3 yapımı da bitirdiğiniz zaman bir doyum hissine ulaşsanız da ister istemez gözünüz daha fazlasını arıyor. Büyük fan kitlesi de bu yapımların yönetmenliğini üstlenen Vince Gilligan’a bu konu için ulaşmış. Fakat Gilligan, Breaking Bad için her ne kadar farklı senaryolar kursa da bunlardan birini hayata geçirmeye istekli değil gibi görünüyor.

Buradan sonra “spoiler” görebilirsiniz.

Variety ile konuşan Gilligan, dizinin sonunun ardından karakterlere ne olduğuna yönelik konuştu. [SPOILER] Her ne kadar Skyler ve Walt Jr. karakterlerinin rahat bir hayat yaşamasını umsa da Gilligan, Walt Jr’ın babasının izinden gittiği bir senaryo da gördüğünü söyledi. Oldukça ilgi çekici olan bu depresif senaryo, maalesef hayata geçecek gibi görünmüyor.

Çünkü Gilligan, o dünyaya tekrar dönme ihtiyacı duymuyor. Kendisi; “karakterlerin alternatif sonlarını düşünmek eğlenceli olsa da hiçbir fikri üstüne gitmeye değer bulmadığını“ belirtiyor. Fakat kapıyı tamamen kapatıyor da diyemeyiz. Zira “birkaç yıl sonra belki…” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Gilligan, hâlihazırda Better Call Saul’daki Kim karakterini canlandıran Rhea Seehorn’un başrolde olduğu bir bilim kurgu projesi üzerinde çalışıyor. Fakat Breaking Bad evreninde geçen bir spin-off için kaliteyi aynı seviyede tutmak gerekeceğinden, böyle bir şey gerçekleşecekse bile uzun süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor.