Bu Haftanın En İyi 10 Android Oyunu

Her hafta yaptığımız gibi bu hafta da sizler için en iyi mobil oyunları derledik. İçlerinde birçoğu ücretsiz iken birkaç tanesi ise ücretli.

Mobil oyun dünyası, son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı gelişmekte. Biz de bu hafta en çok dikkat çeken 10 farklı Android oyununu sizler için bir araya getirdik.

Skyward Journey

Skyward Journey birçok oyundan farklı bir deneyim vadediyor. Zen-benzeri bir deneyim sunarak köşelerde yoğun bir şekilde yarışmak yerine ekranda bir kuş sürüsüsünü yönlendirmekle görevlendiriliyorsunuz.

ELOH

Bazılarımızın belki hatırlayabileceği Old Man's Journey oyunun yapımcısından yeni bir oyun karşımızda: Eloh. Harika bir müziğin eşlik bu puzzle oyununda 85 seviye var.

Zentris

Eğer Zentris adı size Tetris'i anımsattıysa, doğru yoldasınız. Çünkü oyunun amacı oldukça benzer. Blokları 2D'lik bir ortamda yerleştirmek yerine 3D'lik bir ortamda yerleştiriyorsunuz.

Pick The Gold

Eskiden flash versiyonlarını internet sitelerinde oyunun benzeri karşımızda. Amaç ise kazabildiğiniz kadar derine kazıp puan toplamak.

Police Runner

Bu tarz oyunların en büyük üreticilerinden biri olan Ketchapp, bu oyunda bizlere ufak bir polis kovalaması yapmamızı amaçlatmış. Polisten olabildiğince uzağa kaçarak daha yüksek seviyelere ulaşıyorsunuz.

Sky Dancer Premium

Düşük çözünürlük gibi gözüken tasarımlarıyla farklı bir deneyim sunmayı hedefleyen Sky Dancer'da, 3D bir ortamda uzaklara zıplamaya çalışıyorsunuz.

Golfmasters - Fun Golf Game

Bir pengueni ne kadar uzağa fırlatabilirsiniz? Bu oyunda pengueninizi ve golf sahanızı geliştirerek daha fazla puan kazanacaksınız.

Mr Juggler

"Hokkabazlık Simülatörü" tarzındaki bu oyunda tek yapmanız gereken ekrana tıklayarak topları yakalamaya çalışmak.

Candy Crush Friends Saga

Candy Crush serisinin bu yeni oyunu, orijinal oyuna oldukça benziyor ancak belirgin bir farkla: yeni tasarımlar.

FIFA Futbol

Fifa Mobile yakında yeni sezona başlıyor. Ancak başlamadan önce Electronic Arts, hayranların bu beta sürümünü test etmelerini istiyor. Oyunun küçük bir bölümünü oynayabilirken EA'ya geri bildirim gönderek yeni oyun motorunun gelişmesine de katkıda bulunabilirsiniz.