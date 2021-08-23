Bugatti, Sıradışı ve Akılalmaz Bir Otomobil Üretecek

Bugatti’nin yeni CEO’su, markanın önümüzdeki yıllarda sıradışı bir otomobil üreteceğini açıkladı. Bu otomobil, yıllardır beklenen Bugatti’nin SUV modeli olabilir.

Geçtiğimiz yıl sadece birkaç fotoğrafı ortaya çıkan ve geçtiğimiz haftalarda hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz Bugatti Bolide, markanın yaptığı en sıradışı ve agresif otomobil olmuştu. Pistlere özel üretilen bu otomobilin tasarımı ve özellikleri diğer Bugatti modellerine göre çok daha farklıydı.

Ancak Bugatti-Rimac’ın yeni CEO’su Mate Rimac, Bugatti’nin hiç beklenmedik bir otomobil üretmeyi planladığını duyurdu. Pek çok otomobil sever ise, bunun yıllardır konuşulan SUV modeli olabileceğine inanıyor.

Bugatti’den bir SUV gelebilir

Bugatti'nin SUV modeli için yapılan bir hayran çalışması

Geçtiğimiz gün Motor Trend dergisine röportaj veren Mate Rimac, Bugatti’nin sadece iki kişilik süper ve hiper otomobiller üreten “lüks” bir markadan fazlası olmak istediğini açıkladı. Bugatti ve Rimac markalarının tek çatı altında toplanmasından sonra pek çok insan, bu birleşmeden sonra ortaya çıkacak otomobilleri merak ediyordu.

Ayrıca Bugatti hakkında son birkaç yıldır sürekli olarak bir SUV üretecekleri dedikodusu da yayılmıştı. İnsanlar bu iddiaya o kadar heyecanlanmıştı ki bazı tasarımcılar hayran yapımı tasarımlar üretmiş hatta bunların 3 boyutlu modellerini bile tasarlamıştı. Mate Rimac, “oldukça sıradışı ve kimsenin akıl edemeyeceği” bu modelin nasıl olacağı konusunda en ufak bir ipucu bile vermedi.

Rimac ayrıca, Bugatti’nin önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli bir hiper araba üreteceğini ve aracın tasarımının kesinlikle Rimac Nevera’nın kopyası olmayacağını vurgulamıştı.