Pistlere Özel Üretilen Bir Canavar, Bugatti Bolide Tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl ilk kez görüntülenen Bugatti Bolide’ın teknik özellikleri açıklandı. Aracın fiyatı ise ağızları açık bıraktırıyor.

Bugatti, dünyanın en hızlı araçlarından bazıları olan Veyron ve Chrion modelleri ile tanınan bir firma, Ancak Fransız otomotiv devi, Chiron’dan çok daha vahşi ve çok güçlü Bolide’ı tanıttı.

Chrion’un bile yanında oyuncak araba gibi kaldığı Bolide, o kadar güçlü ki aracın yollarda kullanılmasına izin verilmiyor. Geçen yıl ekim ayında hakkında bazı bilgiler paylaşılan araç, nihayet tekrar görüldü.

Pistin asi çocuğu

Yarış oyunlarından fırlamış gibi duran Bolide’ın kaputunun altında ise bir mühendislik harikası yatıyor. 4 turbolu 8.0 litre W16 motora sahip olan araç 1600 beygir güce ve 1600 Nm torka sahip. Araç aynı zamanda Chrion’dan çok daha hafif. 1450 kg ağırlığı ile Chrion’dan 550 kg daha hafif olan bu araç, konsept versiyonunda 110 oktanlı yarış yakıtı kullanııyordu. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre seri üretim modelinde normal benzin kullanılacak.

Aslında araç güç olarak Chiron Super Sport ve Chiron Centodieci modeleri ile aynı güçte. Ancak onlardan çok daha hafif olduğu için pistte onları rahatça alt edeceğine şüphemiz yok.

Sadece 40 tane üretilecek

Bugatti’nin açıklamasına göre Bolide, 2024 yılından önce alıcılara ulaşmayacak. Trafikte kullanılması yasak olan bu araçtan sadece 40 adet üretilecek ve her birinin vergisiz fiyatı 4 milyon Euro (40.221.443 TL) olacak. Bu dudak uçuklatan ücreti ödeyen kullanıcıları ise arabanın yanında bazı hediyeler ve kampanyalar bekliyor. Bugatti, aracı alanlara ücretsiz pist günleri, otomatik yangın söndürme sistemi ve baş, boyun gibi bölümleri koruması için üretilen HANS cihazından verecek.

Araç her ne kadar ihtişamlı görünse ve bir o kadar güçlü olsa da, pek çok insan trafiğe çıkamayan bir araç için aşırı pahalı olduğunu düşünüyor.