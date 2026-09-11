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Porsche Ayrılığı Resmiyet Kazandı: Bugatti İçin Volkswagen Grubu Dönemi Sona Erdi!

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Porsche, Bugatti Rimac hisselerini 1 milyar euroya satarak Volkswagen Grubu'nun 26 yıllık Bugatti dönemini resmî olarak sonlandırdı.

Porsche Ayrılığı Resmiyet Kazandı: Bugatti İçin Volkswagen Grubu Dönemi Sona Erdi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomotiv sektöründe tarihi bir devir kapandı. Porsche, elektrikli hiper otomobil üreticisi Rimac ve Bugatti ile olan tüm finansal ve kurumsal bağlarını resmi olarak kopardı.

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Zuffenhausen merkezli marka, gerekli yasal onayların alınmasının ardından Bugatti Rimac ve Rimac Group bünyesindeki hisselerinin satışını 9 Eylül itibarıyla tamamladı. Bu hamleyle birlikte Porsche yaklaşık 1 milyar euro gelir elde ederken, otomotiv devi Volkswagen Grubu'nun çeyrek asrı aşan Bugatti macerası da resmen noktalanmış oldu.

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Porsche Ayrılığı Resmiyet Kazandı: Bugatti İçin Volkswagen Grubu Dönemi Sona Erdi!
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Her iki marka için de yeni sayfa açılıyor

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Volkswagen Grubu ile Bugatti’nin yolları ilk olarak 1998 yılında kesişti. Dönemin efsanevi ve hırslı CEO’su Ferdinand Piëch, Bugatti isminin haklarını satın alarak markayı lüks segmentteki agresif büyüme stratejisinin merkezine koydu. Piëch’in mühendislik sınırlarını zorlayan vizyonu, 2000'li yıllara damgasını vuran 1001 beygir gücündeki ikonik Veyron modelini doğurdu. Bu felsefe daha sonra Chiron, Mistral ve son olarak atmosferik V16 hibrit motorlu Tourbillon ile devam etti. 2021 yılında Porsche ve Rimac'ın güçlerini birleştirmesiyle kurulan Bugatti Rimac ortaklığı, içten yanmalı motor mirası ile elektrikli araç teknolojisini başarıyla harmanladı.

Gelen son hisse satışı ile birlikte Porsche, ana faaliyet alanlarına ve yeni nesil ürün gamına odaklanacağını duyurdu. Elektrikli Macan, Boxster ve Cayman projelerinin yanı sıra içten yanmalı motor stratejisini de sürdürmeyi hedefleyen marka, kaynağını yeni yatırımlara aktaracak. HOF Capital liderliğindeki konsorsiyuma devredilen hisselerin ardından Bugatti Rimac'ın kontrolü büyük oranda Mate Rimac'a geçti. Molsheim merkezli lüks üreticinin 2029 yılına kadar olan tüm sipariş stoğunu doldurmuş olması, yeni döneme oldukça güçlü ve emin adımlarla girdiğini gösteriyor.

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