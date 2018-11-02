Football Manager 2019'daki Yeniliklerin Tam Listesi

Yaklaşık 1 aydır süren beta sürecini noktalayarak tam sürümüyle karşımıza çıkan FM 2019'daki yenilikleri listeliyoruz.

Football Manager çağımızın en büyük bağımlılıklarından biri. Sevmeyenin 'bunla kim uğraşacak ya!' diyerek 5 dakikada kapattığı, sevenlerinin ise günlerini gecelerini uğruna feda ettiği Football Manager serisinin en son halkasına göz gezdiriyoruz.

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki oyunun Beta sürümü ciddi anlamda sorunluydu. Bugün tam sürüme geçilmesiyle oyundaki majör hataların ve problemlerin giderildiği belirtiliyor. Özellikle abartılı sakatlıklar ve oyuncuların penaltıları sürekli kaçırması gibi saç baş yolduran sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Gelelim yeniliklere...

VAR ve Gol Çizgisi Teknolojisi

Oyunun beta sürümünde VAR teknolojisiyle izlenen pozisyonlarda dahi hakemler hata yapıyordu. Artık gerçek hayatta da futbola entegre olmuş bu özellikle çok daha heyecanlı anlar yaşayabileceksiniz. Şunu da belirtelim: VAR sistemine henüz geçmemiş liglerde bu özellik yer almıyor. Ülkemiz takımlarından birini seçerseniz oyunda VAR olacak.

Taktik Ekranı

FM serisinin gedikli oyuncularının bu sene gelmiş geçmiş en detaylı ve 'istediğini yapabildikleri' taktik opsiyonlarına sahip olduğu konusunda sanırım hemfikiriz. Özellikle dünyanın bilindik teknik direktörleri olan Guardiola, Klopp gibi isimlerin oyun mentalitelerini kendinize göre yorumlayıp takımınıza uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca bireysel direktiflerde de ciddi bir zenginleşme söz konusu.

Takım Konuşmaları

Artık herkes Fatih Terim gibi maç öncesi gazlamalara hazır olsun. Geçtiğimiz oyunlarda gayet yüzeysel olan maç öncesi konuşmalar çok daha detaylandırıldı. Konuşmanızın bir iki oyuncuyu sinirlendirmesi, diğerlerini motive etmesi gibi sıradan tepkiler görmeyeceksiniz. Yeni eklenen takım içi hiyerarşi sistemiyle bu konuşmalar çok daha önemli hale getirildi.

Bundesliga ve Almanya'ya Merhaba

Bugüne dek Football Manager serisinin en sıkıntılı taraflarından biri olan Almanya konusu sonunda çözüldü. FM 2019'da 36 adet Almanya kulübü gerçek logoları, oyuncu yüzleri ve kupalarıyla ilk defa karşımızda olacak. Artık sağdan soldan yama indirip kurmak zorunda kalmayacaksınız.