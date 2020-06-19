Bulgaristan’da 'H5N8 Salgınının' Patlak Verdiği Duyuruldu

Dünya koronavirüs salgınının etkilerini henüz tam anlamıyla atlatmış değilken sınır komşumuz Bulgaristan’dan yeni bir haber geldi. Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu, ülkede H5N8 kuş gribi salgınının yayılmaya başladığı bilgisini verdi.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde diğer ülkelere yayılan ve bu senenin tamamında dünya çapında etkili olan koronavirüs salgını henüz sona ermeden sınır komşumuz Bulgaristan’dan yeni bir salgın haberi geldi. Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada ülkede H5N8 kuş gribi salgının ortaya çıktığı söylendi. Koronavirüs sebebiyle yaşanan zor günler geride bırakılmamışken açıklanan kuş gribi salgını korku yarattı.

Dünya genelinde şu anki verilere göre 8,5 milyondan fazla insana bulaştığı bilinen koronavirüsle mücadele sürerken ve hâlâ yeni can kaybı haberleri gelmeye devam ederken Bulgaristan’dan iletilen kötü haber endişeleri artırdı. Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu, tespit edilen ve hızla yayılmaya başladığı söylenen salgının bulaşıcılığının oldukça yüksek olduğunu da aktardı. Yetkililerin olayı araştırmaya ve gerekli önlemleri almaya başladığı bilinse de kısa sürede yayılan yeni salgın herkesi korkuttu.

Virüs kısa sürede salgın hâlini aldı:

Yetkililer, tespit edilen virüsün kısa süre içerisinde yayılarak maalesef bir salgın hâline geldiğini aktararak Bulgaristan’ın güneyinde bulunan Asenovgrad şehrinde 68 kuşun öldüğünü açıkladı. Salgının başladığının tespiti yapıldıktan sonra bölgede 79 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği de gelen bilgiler arasında. Türkiye sınırına yaklaşık olarak 200 km uzaklıkta yer alan Asenovgrad şehrine motorlu taşıtla ulaşımın 3 saat olduğunu da söyleyelim. Yani salgının merkezi ülkemize oldukça yakın.

Bulgaristan’daki yetkililer yukarıda paylaştığımız bilgiler dışında henüz farklı bir veri paylaşımı yapmış değil. Benzer vakaların geniş sayılabilecek bir alanda görüldüğü bilinse de şu an için herhangi bir ayrıntı verilmiyor. Herkesi korkutan bu yeni salgın için gerekli tüm önlemlerin alınıp yayılımın önlenmesi bekleniyor.