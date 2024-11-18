Bazı zamanlar kafamızı yukarı kaldırdığımızda bulutların gökyüzünde ahenkle döndüğünü görürüz. Bazen de oldukları yerlerde kalakalırlar.

Bulutların hareket etme hızı, hiçbir zaman aynı gibi görünmüyor.

Peki dönme hızlarının bazı özel anlamları olabilir mi?

Bulutların dönme hızı aslında bize hava ile ilgili ipuçları veriyor.

Bazen hızlı hızlı dönen bulutlar, an geliyor yavaşça hareket edebiliyorlar. Hatta bazen oldukları yerden kımıldamıyorlar bile. Aslında bulutların hızı ve hareket yönü, atmosferdeki rüzgâr akışını ve hava sistemlerinin davranışını anlamak için önemli bir kaynak.

Bulutlar, genelde atmosferdeki rüzgâr akımlarına paralel olarak hareket ediyorlar. Yüksek irtifalardaki hızlı hareket eden bulutlar, rüzgârların kuvvetli olduğunu gösteriyor. Özellikle fırtınalı bir havada gökyüzüne bakarsanız, hızlı dönen bulutları görmeniz daha olası.

Hızlı hava akımları da bulutların hızını artırıyor.

Eğer bulutlar hızlı hızlı dönüyormuş gibi görünüyorsa, bir hava sisteminin yaklaştığını anlayabilirsiniz. Özellikle yüksek ve ince olan sirüs bulutları hızla hareket ediyorsa, bu, bir fırtınanın yaklaşma ihtimalini gösteriyor.

Tabii bu duruma bulutların türleri de etki ediyor. Daha pamuk gibi görünen kabarık olan kümülüs bulutları hızlı bir şekilde hareket ediyorsa, alçak irtifada şiddetli rüzgârlar veya fırtınalar olabilir demektir. Ancak katmanlı olan stratus bulutları yavaş hareket ediyorsa, sakin ama uzun süreli bir yağış beklendiği anlamına geliyor.

Hava durumu tahmini için meteorologlar da bulut hızını gözlemleme için radar ve uydu görüntüleri kullanıyor. Yani anlayacağınız, gökyüzünde hareket eden bulutların hızları da birden fazla anlama sahip.

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