Normalde Beyaz Olan Bulutlar Neden Yağmur Yağacağı Anda Kapkara Bir Hâle Bürünür?

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Gökyüzündeki bulutları genellikle beyaz olarak görüyoruz. Fakat yağmurlu ve kapalı havalarda genelde gri ve kara bulutlar etrafa yayılıyor.

Beyaz olan bulutlar, neden birdenbire renk değiştiriyor? Yoksa gerçek renkleri aslında beyaz olmayabilir mi?

Bulutların renk değiştirmesi, aslında birkaç sebebe bağlı. Gelin bakalım bunlar hangi sebeplermiş.

Bulutların renginin değişimi, onların yapısına ve güneş ışığını nasıl yansıttığına bağlıdır.

yağmur bulutu

Havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan bulutlar, su damlacıkları ve buz kristallerinden oluşuyor. Genellikle beyaz görünmelerinin nedeni, bu su damlacıklarının ve buz kristallerinin Güneş ışığını birçok yöne yansıtmasıdır.

Güneş ışığı, atmosferin üst tabakalarına doğru ilerlerken mavi ve mor gibi kısa dalga boylarının daha fazla saçılmasına neden olur. Bu saçılma da gökyüzünü, gündüzleri mavi renkte görmemizi sağlar.

Ancak kalınlıklarına ve yoğunluklarına bağlı olarak görünümleri de değişir.

yağmur bulutu

İnce ve hafif bulutlar, Güneş ışığının büyük bir kısmını geçirirken; daha kalın ve yoğun bulutlar ışığın çoğunu yansıtır veya soğurur. Bu durumda, bulutların alt kısımları daha koyu ve grimsi bir görüntüye bürünür çünkü daha az Güneş ışığı yere ulaşır.

Günün ilerleyen saatlerinde veya gün batımında, Güneş’in alçaldığı açılardan dolayı atmosferdeki ışık yolculuğu değişir. Bu zamanlarda, gökyüzü turuncu veya kırmızı tonlara bürünebiliyor.

Bu renkler, atmosferin daha kalın bir tabakasından geçerken Güneş’in daha fazla saçılmasına ve renkli dalga boylarının hâkim olmasına bağlıdır. İşte yağmur bulutlarının daha koyu görünmelerindeki sebepler bunlardan ibaret.

Kaynaklar: Live Science, Physics

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