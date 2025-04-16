Bundle, 6.0 güncellemesiyle birlikte yapay zekâ destekli çeviri, sesli özet ve kişisel içerik akışı özelliklerini kullanıma sundu.

Mobil haber uygulaması Bundle, 6.0 sürümüyle birlikte yepyeni özellikler kazandı. Yeni güncellemeyle beraber artık haber takibi çok daha akıllı, kişisel ve kolay bir hâle geliyor. Yapay zekâ destekli çeviri, sesli özet ve ilgi alanına göre içerik sunan yeni sistem sayesinde kullanıcı deneyimi baştan sona değişiyor.

Bundle’ın yeni sürümünde öne çıkan ilk özellik, yabancı kaynaklı haberlerin anında Türkçeye çevrilebilmesi. İngilizce bilmeye gerek kalmadan dünya gündemini takip etmek artık mümkün. Yapay zekâ destekli sistem sayesinde haberler saniyeler içinde çevriliyor ve içerikler doğrudan Türkçe olarak sunuluyor.

Sesli özetler ve kişisel içerik akışı devrede

Uygulamanın sunduğu bir diğer yenilik ise sesli özet özelliği oldu. Bu özellikle birlikte haber içerikleri metin yerine sesli olarak da sunulmaya başlandı. Bundle, günün öne çıkan gelişmelerini sesli şekilde özetleyerek kullanıcıların özellikle hareket hâlindeyken haberlere erişimini kolaylaştırdığını aktardı.

Bundle 6.0 ile birlikte yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş içerik akışı da kullanıma sunuldu. Şirket, kullanıcıların ilgi alanlarına göre şekillenen haber akışları aracılığıyla bilim, tarih, uzay ve oyun gibi farklı kategorilerde özel içeriklere ulaşabildiğini açıkladı. Güncellemeyle birlikte haber okuma alışkanlıklarında daha esnek ve kişisel bir deneyim hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.