Burçlara İnananlar mı İnanmayanlar mı Daha Zeki?

Bilim insanları, 264 kişinin katılımıyla dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında burçlara inanmak ile zeka seviyesindeki bağlantıyı irdeleyen uzmanlar, çarpıcı bir sonuçla karşılaştılar.

İsveç'te hizmet vermekte olan Lund isimli üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren Petri Kajonius liderliğindeki bilim insanları, 264 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdiler. Bu araştırmanın konusu, astrolojiye yani burçlara inanan insanların diğerlerinden daha zeki olup olmadıklarını anlamaktı. Araştırma, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalar, burçlara inanan insanların zeka seviyesinin, burçlara inanmayanlardan daha düşük olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan; burçlara inanan bireyler daha narsistti. Yani bu insanlar, kendilerine çok daha fazla hayranlık besliyorlardı. Uzmanlar, narsisizm ile burçlar arasında nasıl bir bağ olduğunun anlaşılabilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini söylerken, olası bir nedenden de bahsettiler; burçların yaptığı olumlama, narsistlerin daha fazla ilgisini çekiyor olabilir.

"Astrolojinin popülaritesi her geçen gün artıyor"

Yapılan araştırmayla ilgili yazılan makalede, astrolojinin bilimsel temelleri olmamasına rağmen popülaritesinin her gün biraz daha arttığı ifadesine yer verildi. Bilim insanlarının böyle bir inanış içerisinde olmalarının nedeni ise narsizm ile de ilişkilendirilen olumlama durumuydu. Uzmanlar, COVID-19 gibi stres nedenlerinin artmasının, insanları gerçekten uzaklaşmak ve bir nebze de olsa mutlu olmak için burçlara yönlendirdiğini düşünüyorlar.

Personality and Individual Differences isimli dergide yayımlanan makale, dikkat çeken bir uyarıya da sahip. Araştırmaya dahil olan uzmanlar, astrolojiye inanan kişilerin komplo teorilerine ve diğer bilimsel olmayan alanlara da daha fazla inandıklarını düşündüklerini dile getirdiler. Bu bağlamda; astrolojinin göründüğü kadar masum olmayabileceğinden bahseden uzmanlar, konuya temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çiziyorlar.