Burun Karıştırmak, Hiç Olmadığı Kadar Tehlikeli

Araştırmacılara göre burun karıştırmak, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemde hiç olmadığı kadar tehlikeli bir alışkanlık. Zira burun karıştırmak, hem koronavirüsü yayma ihtimali hem de enfekte olma ihtimali taşıyor.

Psikoloji uzmanlarına göre burun karıştırmak; tırnak yeme, dudak çiğneme, saç yolma gibi "vücut odaklı tekrarlayan bir davranış"lardan biri. Bununla birlikte Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde klinik psikiyatri profesörü olan Dr. Elias Aboujaoude’ye göre bu alışkanlıklar, bireylerin kişisel veya profesyonel yaşamına zarar vermesi durumunda klinik bir duruma dönüşebilir. Hatta pandemi dönemindeyken tıbbi bir soruna…

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Paul Pottinger’a göre burun karıştırma alışkanlığı olan kişiler, hem kendileri hem de çevresindekiler için büyük bir risk oluşturuyor. Zira bu kişiler, hem burunlarındaki mukus tabakasındaki mikropları dokundukları yüzeylere taşıyorlar, hem de dokundukları yüzeydeki mikropları doğrudan burunlarının içine taşıyorlar.

Burun karıştırmak, virüslerin doğrudan kana enfekte olmasına neden olabilir

Burun karıştırma alışkanlığına sahip bir koronavirüs hastası, virüsün yayılma hızını ciddi şekilde artırabilir. Bununla birlikte bu kişiler dokundukları yüzeylerdeki grip virüsü gibi diğer mikropları doğrudan vücutlarına aktarmış oluyorlar. Burun kılları ve mukoza salgısı, havadaki maddelere karşı bir güvenlik duvarı görevi görse de burun, ağız ve göz ile birlikte virüslerin vücudumuza girebileceği üç ana yoldan biri olarak kabul ediliyor.

Burun karıştırma alışkanlığının oluşturduğu tek risk, bakteri ya da virüsleri doğrudan burna sokma ihtimali değil. ABD’deki Jackson Eyalet Üniversitesi'nde biyoloji profesörlüğü yapan moleküler virolog Cedric Buckley, burun karıştırmanın burnun içindeki hassas epitel dokuda küçük kesikler oluşturabileceğini ifade ederken, bu kesikler nedeniyle de virüslerin burnumuzdan direkt olarak kanımıza enfekte olabileceğini dile getiriyor.

Sonuç olarak burun karıştırmak, hem virüsleri yayma hem de kişinin kendisini enfekt etme riski nedeniyle özellikle pandemi dönemlerinde en tavsiye edilmeyen davranışların başında geliyor. Prof. Dr. Paul Pottinger, bu konuyla ilgili olarak, “Eğer burun karıştırma alışkanlığını bırakmaya hevesliyseniz bu insanlık tarihindeki en büyük fırsat. Zira herkesin yüzünü kapatması gereken bir dönemdeyiz.” ifadelerini kullanıyor.