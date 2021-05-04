Yeni BioNTech Aşısı Buzdolabında 6 Ay Saklanabilecek

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, ürettikleri COVID-19 aşısının muhafazasını kolaylaştıracak yeni formüllerinin kullanımının yaklaştığını açıkladı. Henüz onay sürecinde olan aşı kullanıma geçerse aşılama süreci çok daha kolay ve ucuz bir hale gelecek.

Tüm dünyada COVID-19’a karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken bu süreci olumlu etkileyecek bir gelişme yaşandı. Güncel aşılardan daha farklı sıcaklıklarda ve daha uzun süre saklanabilen bir aşının kullanımı için geri sayım başladı.

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, çok daha kolay şekilde uzun süre muhafaza edilebilen bir aşının çalışmalarına başlandığının müjdesini verdi. Henüz onay sürecinde olan aşının geliştirilme sürecinde olduğu aylar önce duyurulmuştu. Kullanılmasının önünde sadece onay engeli kalan aşı yürürlüğe girdiği takdirde tüm dünyaya bağışıklık kazandırma süreci önemli ölçüde hızlanacak.

Ev buzdolabı koşullarında 6 ay saklanabilecek

BioNTech aşısının muhafazası ve nakliyatı, gereken ortam sıcaklığı nedeniyle oldukça maliyetli. Ayrıca kullanım süresinin kısalığı da aşıların yönetiminde sorun çıkarabiliyor. Bu yeni aşıyla tüm bu sorunların tarih olması umuluyor. Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni aşıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bizim ilk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an yeni bir formül geliştirdik. Bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz"

Aşı üretiminde 3 milyar doza yaklaşıldı

Uğur Şahin, açıklamalarında kullanımda olan BioNTech aşısına dair güncel verilere de yer verdi. BioNTech CEO’sunun ifade ettiğine göre BioNTech aşı üretimi 3 milyar doza yaklaştı. Şahin, konu hakkında "Ekiplerimiz aşının üretimini artırarak harika bir iş yaptı ve şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu. BioNTech aşısının üretiminde yer alan ABD merkezli Pfizer ise 2021’de elde edilecek satış beklentisini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltti. Şirketin hedefinde bu yıl 1,6 milyar doz aşı satmak var.