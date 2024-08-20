BYD, tasarımını yenilediği elektrikli SUV 2025 Song Plus'ı tanıttı. Araç, SUV pazarındaki rekabette fiyatıyla öne çıkacak.

Çin'in lider elektrikli otomobil üreticisi BYD, 2025 Song Plus elektrikli SUV'yi tanıttı. Yenilenen modelde, tasarımda yapılan değişiklikler, eklenen yeni özellikler ve aynı segmentteki araçlara kıyasla çok daha düşük tutulan fiyat etiketi dikkatleri çekiyor.

BYD, bu aracı 149 bin 800 yuan yani yaklaşık 711 bin TL'den satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyat aracın Türkiye fiyatı olmayacak ancak açıklanan baz fiyat olarak baktığımızda oldukça uygun fiyatlı bir alternatif olacak. Aynı segmentte yer alan diğer araçların fiyatları daha yüksek olabiliyor.

16 özellikle geliyor

2025 Song Plus, denizci estetiği adı verilen bir tasarım diline sahip. Araçta "Build Your Dreams" logosunun yerini BYD logosu kullanıldığı göze çarpıyor. Ayrıca bu otomobilde 19 inçlik spor lastikler bulunuyor. Bu tarz bir tasarımı daha önce de 2025 Seal modelinde görmüştük. Aracın iç kısmında ise "kara gök kumtaşı pirinci" rengi olarak adlandırılan bir renk kullanıldı.

2025 Song Plus yeni bir akıllı kokpit tasarımına sahip ve DLink 100 işletim sistemi ile geliyor. Araçta Full Scenario akıllı asistan sistemi bulunuyor. Bu asistan sesli ve jestlere dayalı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca araçta şerit takip ve Otomatik Fren Desteği ve DiPilot gibi 10 farklı sürüş destek sistemi yer alıyor.

Song Plus, 71,8 kWh LFP bataryaya sahip ve 201 beygir (150kWh) güç üreten elektrikli motora sahip. Luxury ve Premium paketlerde aracın menzili 520 km'yi bulurken amiral gemisi pakette menzil 605 kilometreye ulaşıyor.