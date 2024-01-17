BYD'nin önümüzdeki aylarda tanıtacağı SUV Sea Lion 07'nin özellikleri sızdırıldı. Otomobil, Tesla Model Y'ye direkt rakip olacak.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan ve yakın zamanda ülkemize de giriş yapan BYD, yepyeni bir otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor. Sea Lion 07 ismini alacak SUV tipindeki bu araç, Tesla’nın Model Y’sine direkt rakip olacak.

BYD aslında aracın örtüsünü ilk olarak kasım ayında kaldırmıştı. Ancak detaylarını sonraki bir tarihte gerçekleştireceği lansman sırasında paylaşacağını ifade etmişti. Araç için bekleyiş sürerken bugün özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

BYD Sea Lion 07, üç versiyonla gelecek

Audi ve Lamborghini tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlanan araç, 4.830 mm uzunluğa, 1.925 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip olacak. Tesla Model Y’de ise 4.760, 1.921 ve 1.624 mm ile yükseklik dışında daha küçük bir araç olarak karşımıza çıkıyordu.

Sızıntılara göre şirket tasarım tarafından bir değişiklik yapmayarak gösterilen versiyonlar karşımıza çıkacak. Model, 170 kW veya 230 kW maksimum güce sahip tek motorlu ve önde 160 kW, arkada 230 kW çift motorlu olmak üzere toplamda üç versiyonla piyasaya sürülecek. BYD’nin e-platform 3.0 mimarisini temel alan araç, panaromik tavan, gelişmiş güvenlik özellikleri, daha fazla menzil gibi özelliklerle gelecek.

Araç, Türkiye'ye gelirse ilave gümrük vergisine tabi olacak

BYD Sea Lion hakkında bildiklerimiz maalesef bu kadar. Şirketin birkaç ay içinde aracı tanıtması bekleniyor. Fiyatlar konusunda da bir bilgi yok; ancak tahminler 28 bin dolar ila 36 bin dolar arasında olacağı yönünde. Tesla Model Y’de ise fiyatlar 36.900 ila 50.500 arasında değişiyordu. Tabii BYD’nin bu modeli ülkemize getirip getirmeyeceğini de bilemiyoruz. Eğer getirirse otomobil %50 civarındaki ilave gümrük vergisine tabi tutulacak. Kesin fiyat açıklandığında tahminî bir Türkiye fiyatı çıkarabiliriz. Ancak ilave vergi nedeniyle Model Y ile arasında çok fark olmayacağını söylemek mümkün.

BYD'nin Türkiye fiyat listesi için:

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