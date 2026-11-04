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3 Milyon Dolarlık Elektrikli Canavar Parçalandı: BYD Yangwang U9 Xtreme Pistte Kaza Yaptı!

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BYD'nin 3.000 beygirlik hiper modeli Yangwang U9 Xtreme, 500 km/s hız rekoru testleri sırasında arka aksını koparan büyük bir kaza yaptı.

3 Milyon Dolarlık Elektrikli Canavar Parçalandı: BYD Yangwang U9 Xtreme Pistte Kaza Yaptı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BYD'nin lüks ve yüksek performans odaklı alt markası Yangwang, sınırları zorlayan hiper otomobili U9 Xtreme ile test sürüşü sırasında korkutucu bir kazaya karıştı.

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Yaklaşık 3.000 beygir güç üreten ve 3 milyon dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken prototip, birkaç gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan resmî hız rekoru denemesi öncesinde pistte kontrolden çıktı.

500 km/s hedefinde korkutan çarpışma

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve CarNewsChina tarafından paylaşılan görüntülerde, aracın yüksek hızda kontrolünü kaybettiği anlar ve sonrasındaki enkaz net şekilde görülüyor. Çarpışmanın şiddeti aracın arka aksını yerinden sökecek boyuta ulaşsa da kokpitin yapısal bütünlüğünü koruması ve bataryada herhangi bir yangın çıkmaması olası bir faciayı önledi. Olayın ardından doktor kontrolünden geçirilen test pilotunun kazadan tamamen yarasız kurtulduğu bildirildi.

Daha önce ulaştığı 496,22 km/s süratle dikkatleri üzerine çeken ve gözünü 500 km/s barajını aşmaya diken 2.977 PS'lik elektrikli canavarın bu kazanın ardından test programına ne zaman devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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Araba Elektrikli Araba BYD

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