Çalınan 20 Milyon Liralık Ferrari, AirPods Sayesinde Bulundu

Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir Ferrari, araçta bulunan AirPods sayesinde bulundu.

Apple'ın cihazlarının uzaktan bulunabilmesini sağlayan "Find My" teknolojisi sık sık değerli eşyaların kaybolmasını önlüyor. ABD'de Connecticut'ta yaşanan vaka ise bu özellik sayesinde çalıntı bir Ferrari bulundu. 2023 model lüks spor otomobilin değeri ise 575 bin dolar yani yaklaşık olarak 19,7 milyon TL.

Waterbury, Connecticut'ta yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir Ferrari'yi çalmayı başardı. Öte yandan bu esnada aracın içinde yer alan AirPods kulaklığı araçtan çıkarmadı. Sonrasında da devreye Apple'ın Find My özelliği girdi. Bu özellik sayesinde aracın sahibi ve polisler otomobili takip edebildi.

Araç hırsızı çevirmede kaçtı

Olayla ilgili polis raporuna göre Ferrari, Greenwich adı verilen bölgede çalındı. Daha sonra polisler çalıntı aracı tespit etti ve durdurdu. Bunun üzerine aracı çalan kişi, otomobili kenara çektikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. AirPods'ları takip eden polis ekipleri, aracı bir benzinlikte bulmayı başardı.

Yaklaşık 20 milyonluk bir aracın çalındıktan sonra 9 bin 250 liralık kulaklıklar sayesinde bulunması ilginç bir durum oldu. Öte yandan bu durumdan çıkarılabilecek dersler de var. Araçların daha korumalı olması ya da çalındıkları durumda daha kolay bulunabilmesi için AirTag tarzı teknolojiler de tercih edilebilir. Apple ve Samsung gibi firmaların bu amaçla kullanılabilecek ürünleri bulunuyor.