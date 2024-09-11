Elektrikli aracının elektrikli olduğunu göstermemek için elinden geleni yapan Ferrari, şimdi de yapay motor sesini dinletti.

Ferrari'nin elektrikli aracı 2025 yılında gelecek. Her ne kadar aracı sadece kamuflajlar altında görebilmiş olsak da Roma ile Levante'nin karışımı bir araç olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca aracın arkasında yer alan aşırı büyük, parlak ve sahtelikten kırılan egzozları dikkat çekiyordu.

Araca eklenen sahte V8 motor sesi oldukça gerçekçi, öyle ki arabalara dair çok da büyük bir tutkunuz yoksa bu sesi gerçek sanmanız da mümkün. Öte yandan aracın arkasındaki sarı uyarı ambleminin de açık şekilde gösterdiği üzere bu araç elektrikli ve V8 motor sesi aslında aracın hoparlörleriyle "çalınıyor".

Elektrikli Ferrari'ler sessiz olmayacak

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin elektrikli araçlarının sessiz olmayacağını ve her bir modelin özel imza seslere sahip olacağını açıkladı. İlk elektrikli Ferrari de bu anlamda bir V8 motorunu taklit edecek bir ses çıkaracak. Özelliğin standart mı yoksa isteğe bağlı mı olacağı bilinmese de AB'de ve pek çok ülkede elektrikli araçların yapay bir sistemle ses çıkararak yayaları uyarması zorunlu durumda.

Ferrari, yapay ses konusunda adım atan ilk İtalyan üretici de değil. Maserati GranTurismo Folgore ve Abarth 500e modelleri de benzer ses sistemlerine sahip. Abarth, 500e'de kullandığı sesi 6000 saatlik çalışma ile geliştirmişti.