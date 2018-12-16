Çalışanlar, Şirket Cihazlarını Özel İşleri İçin Kullanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların tam %69'u gün içinde şirket cihazlarını özel işleri için kullanıyorlar.

Çağımızın en büyük gücü olan internet, çalışanların işlerini daha hızlı ve kolay halledebilmelerini sağladığı için hızla vazgeçilmez hale geldi. Günümüzde artık bankalardan hastanelere, özel şirketlerden tüm kamu kuruluşlarına kadar her yerde işlemler online olarak yürütülüyor. Hal böyle olunca da internet sayısız avantajlarının yanı sıra kötü amaçlı kişiler için de büyük bir hedef haline gelen bir platform halini aldı.

Firmalar çalışanlarına bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler gibi bir çok cihaz sunuyor. Bu cihazlar, firma bilgilerini içeren; önemli verilere sahip olan araçlar olduğu için, güvenlik anlamında iyi korunmaları ve amacına uygun kullanılmaları gerekiyor. Mimecast isimli e-posta koruma ve siber güvenlik konusunda hizmet veren bir şirketin yaptığı araştırma ise dudak uçuklatacak cinsten sonuçlar verdi.

Yapılan araştırmaya göre, çalışanların %69'u şirketi tarafından verilen cihazları kendi özel işleri için kullandığını belirtti. Gün içerisinde defalarca kez sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini belirten çalışanlar, aynı zamanda haber siteleri, özel e-posta adresleri, alışveriş siteleri gibi bir çok siteye de erişim sağladıklarını söyledi. Yaş aralığı 18-24 arasında olan genç çalışanlarda ise kişisel amaçları için şirket kaynaklarını kullanma durumunun, neredeyse 2 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın en çarpıcı yanı ise çalışanlara bağlı bulunduğu şirketin bu konudaki yaptırımları sorulduğunda, büyük bir kısmının yaptırımlardan habersiz olmasıydı. Ankete katılan kişilerin büyük bir kısmı siber güvenlik konularında yeterli farkındalığa sahip olmadıklarını söylerken; maillerine gelen bilinmeyen dosyalara da zararlı yazılım olabileceğini düşünmeden tıkladıklarını ifade ettiler.

Aslında bu denli ciddi bir konu için firmaların siber güvenlik konularında çalışanlarına gerekli eğitimleri vermeleri gerekiyor fakat öte yandan işverenler ise çalışanlarının neyi yapıp yapmaması gerektiğini bilen, bilinçli kişiler olması gerektiğini savunuyorlar.