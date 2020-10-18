Xbox Game Pass tarafından Twitter üzerinde yapılan şifreli bir paylaşım, Rainbow Six Siege'in yakında platforma ekleneceğine dair bir işaret verdi. Paylaşılan görselde oyunun adı çeşitli imgelerle anlatıldı

Microsoft, aylık oldukça uygun bir ücretle hem Xbox oyuncularına hem de PC oyuncularına dev bir hizmeti olan Xbox Game Pass'i sunuyor. Yüzlerce oyuna ev sahipliği yapan platform, oyuncuların çok daha az para harcayarak her türden oyun oynamalarına imkân tanıyor.

Hey ay yeni oyunlara kavuşmaya devam eden Xbox Game Pass, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla pek çok oyuncuyu heyecanlandırdı. Xbox Game Pass'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yalnızca bir görsele yer verilse de bu görsele dikkatli bakanlar platformun ne demek istediğini çözdü.

Rainbow Six Siege, Xbox Game Pass'e gelecek:

İçinde hem gözümüzün önünde duran hem de çözmesi ilk başta zor bir şifreyi barındıran bu görsel, Xbox Game Pass'in yakında Ubisoft'un efsane oyunu Tom Clancy's Rainbow Six: Siege'e kavuşacağına işaret ediyordu. Zira görsel, '6 (Six)' adet gökkuşağı (Rainbow) ve kuşatma (Siege) altına alınan bir kaleyi gösteriyordu.

Ubisoft'un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, bugüne kadar güncel tutularak sürekli yeni içeriklere ve karakterlere ev sahipliği yaptı. Her gün milyonlarca oyuncunun aktif olarak oynadığı oyun, oyuncuların taktiksel düşünmelerini zorlayarak savaş alanında satranç oynamalarını sağlıyordu.

Bugüne kadar 60 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, günümüzde altın günlerini yaşıyor. Oyun, daha önce hiç görmediği oyuncu sayılarını görmeye devam ediyor. Oyunun Xbox Game Pass'e eklenmesiyle popülerliğini iki katına çıkaracağına dair bir şüphemiz yok.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass'e yalnızca Xbox oyuncuları için mi yoksa hem PC hem de Xbox oyuncuları için mi dâhil olacağını şu an bilemiyoruz. Ancak oyun çıktığı zaman oyunu oynamak için Xbox Game Pass satın almayı düşünüyor fakat hangi aboneliği alacağını bilemiyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.