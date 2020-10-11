CoD Şampiyonundan Black Ops Cold War Tavsiyeleri

Daha önce iki defa Call Of Duty dünya şampiyonu olan ACHES, Black Ops Cold War için değişiklik tavsiyelerini sıraladı. Dünya şampiyonunun 11 tavsiyesi bulunuyor.

PlayStation 4 kullanıcısı olan Call of Duty hayranlarının Call of Duty: Black Ops Cold War çok oyunculu modunda oynayabilmek için artık iki farklı alternatifi bulunuyor. Treyarch, alfa testlerinden bu yana oyunda çok sayıda değişiklik yaptığını açıklamıştı. Genel olarak değişikliklerin oyuncuların taleplerine odaklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili geri bildirimde bulunan isimlerden biri de oyunun en iyilerinden biri olan ACHES: Ünlü oyuncu daha önce 2 defa Dünya Şampiyonu ünvanını kazanmayı başarmıştı. Oyuncu 11 farklı tavsiyede bulundu.

Dünya şampiyonundan tavsiyeler

ACHES tavsiyelerine kendisinin oyunun geliştiricilerinden biri olmadığına ve bu kadar ileri aşamada oyunda bu değişiklikleri görüp görmeyeceğimize de emin olmadığına dair bir açıklama ile başladı. Oyuncu amacını ise 2021’de oyunu mümkün olduğunca çekişmeli haline getirmek olarak gösterdi.

ACHES ilk olarak oyunda kayma mekaniğinin düzenlenmesi gerektiğini ve kayma hızının daha yavaş, mesafesinin de daha kısa olması gerektiğini açıkladı. Şu anda Black Ops Cold War’da oyuncular sürekli kayabilmeyi bir açık olarak kullanabildiği için bu istek oldukça mantıklı. Oyuncu ayrıca oyuncuların hızlarının da arttırılmasını tavsiye etti.

ACHES ayrıca oyunun Duster Stock revizyonunun tamamlanması ve Ninja özelliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Benzer açıklamalar diğer profesyonel oyunculardan da gelmişti. ACHES ayrıca el bombası gibi fırlatılabilen ekipmanların menzillerinin azaltılması ve fırlatılma mesafelerinin de düşürülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

ACHES’e göre eski özellikler geri dönmeli

ACHES, daha önceki oyunlarda yer alan EMP bombaları ve Hardwired özelliğinin geri gelmesi gerektiğini düşünüyor. Şu anda oyunda yer alan wildcard sistemini ise şu an için fazla iyi bulduğunu söyledi. Şampiyon oyuncu son olarak bu değişikliklerin yalnızca rekabetçi oyunlara uygulanması gerektiğini, seri bonuslarının ve ödül sisteminin de zayıflatılmasını istediğini söyledi.

Bu özelliklerin oyuna eklenip eklenmeyeceğini daha sonra göreceğiz. Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım’da PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X’e çıkacak.