Activision, Call of Duty: Black Ops 6 sahiplerinin Warzone'da daha hızlı seviye atlayacaklarını doğruladı.

Activision, Call of Duty oyunları ile Warzone arasında daha fazla etkileşim yaratmak, bu esnada da mümkünse oyunlarına daha çok oyuncu çekmek istiyor. Bunun için firma, Call of Duty: Black Ops 6 sahiplerine Warzone'da yüzde 30 daha fazla tecrübe puanı verecek. Böylece oyuncular daha hızlı seviye atlayıp daha hızlı gelişebilecekler.

Kullanıcıların oyun içinde aksiyon sonrası ekranlarında yer aldığı ibarelerde de Premium XP boost ifadesi yer alıyor. Oyuncular da bu ifadenin farkına varmakta gecikmeyince Activision'dan resmi onay da geldi.

Oyuna yeni güncellemeler de geldi

Buna ek olarak Activision, Call of Duty: Warzone Season 01 ve Black Ops 6 Season 01 için yeni yama notları da yayınladı. Bu notlara göre Terminus adlı haritada rastgele ortaya çıkan sonsuz zombi hatası düzeltildi. Ayrıca bazı dengesizlikler düzeltildi.

Call of Duty: Black Ops 6, özellikle tek oyunculu moduyla oyunseverlerin beğenisini kazanmıştı. Öte yandan oyunun çok oyunculu modu pek de beklenen deneyimi yaşatmamıştı. Yine de yapımın bu yılın en başarılı oyunları arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Call of Duty: Black Ops 6 ya da Warzone oynadınız mı? Oyunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.