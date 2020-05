Call of Duty: Warzone’daki Sığınakların Sırrı Çözüldü

Call of Duty: Warzone, oyuna eklenen sığınaklarla oyuncularını merak içinde bırakmıştı. Verdansk haritasındaki kilitli sığınakların açılmasıyla birlikte içi son seviye silah ve ekipmanlarla dolu sandıklar erişilebilir oldu.

Call of Duty: Modern Warfare oyunun bir modu olarak piyasaya sunulan Call of Duty: Warzone, kısa sürede geniş bir kitleye hitap etti. Son dönemde Battle Royale oyunlarının en dikkat çekeni olan Call of Duty: Warzone, kullanıcılarına sürprizler yapmaya devam ediyor. Oyundaki Verdansk haritasında şimdiye kadar ne olduğu bilinmeyen büyük kapılar merak konusuydu. Bu kilitli kapıların, son güncellemeyle birlikte gizli bir loot hazinesi olduğu anlaşıldı.

Son güncellemeyle birlikte gelen anahtar kartlar oyuncular tarafından işe yaramaz bir öge olarak görülüyordu. Nitekim bunların çok önemli bir şeyin parçası olduğu anlaşıldı. Bununla birlikte şimdiye kadar kilitli olan büyük kapıların arkası, yüksek seviyeli silah ve zırhların bulunduğu lootlar ile dolu.

Call of Duty: Warzone oyuncularını şaşırttı:

Videodan da anlaşılacağı üzere içeri girdiğinizde sizi gerçek bir sığınak karşılıyor fakat burada bir sığınaktan çok daha fazlası var. İçerisi en yüksek seviyeli silahları ve zırhları barındırıyor. Neredeyse her köşe başında bir loot sandığı olan odada bazı kapılar daha var fakat bunların açılacak yeni loot hazineleri mi olduğu henüz belli değil. Bunlar sadece dekorasyon için yapılmış da olabilir.

Güncellemenin yeni gelmesi nedeniyle henüz oyuncular bu sığınaklara tam olarak hâkim değil ancak bir süre sonra oyuncular bu sığınakların önemini anlayacak. Böyle bir sığınaktan çıktıktan sonra rakiplerine oranla avantajlı olacağını bilen oyuncular, sığınakları yağmalamak için sıraya geçebilirler. Son seviye silah, zırh ve malzeme dolu olan bu hazine sığınakları için çok yakın bir zamanda kan gövdeyi götürecek diyebiliriz.

Infinity Ward’un açıklamasına göre Verdansk için daha keşfedilmesi gereken çok şey var. 4. sezonda harita içinde çözülecek gizemlerin artacağı söyleniyor. Bunları çözmekse biraz yorucu olacak.