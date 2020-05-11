CoD: Warzone'da Diriltme Hatası Hala Giderilmedi

Call of Duty: Warzone oyuncuları Gulag hapishanesinden kaynaklı hatalardan şikayet ediyor. Oyuncuların forumlarda aktardıkları şikayetlere göre Gulag'daki hatalar, oyunu oynanmaz hale getirecek kadar ciddi seviyede.

Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, her ne kadar düzenli içerik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri alsa da yeni sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Warzone'da bu kez de Gulag'da kritik hatala ortaya çıktı.

CoD: Warzone, mart ayında çıkış yaptığında, Gulag hapishanesi oyunun en ilginç özelliklerinden biri oldu. Çoğu battle royale oyununda avlanan oyuncular lobiye geri dönerken Gulag, Warzone oyuncularına maça geri dönme şansı veriyor. Ayrıca oyuncuların Gulag'da 1vs1 karşılaşmaları kaybetmeleri halinde takım arkadaşları oyun içi para birimiyle arkadaşlarını maça geri getirebiliyorlar.

Gulag'da kaybeden takım arkadaşları yeniden canlandırılamıyor

Warzone'daki yeni bir hata, takım arkadaşlarını para karşı yeniden canlandırmayı imkansız hale getiriyor. Oyuncular, ölen takım arkadaşlarını geri çağırmak istediklerinde zaten canlandırıldıklarına dair bir mesaj alıyor. Sonuç olarak, rekabete bir kişi eksik olarak devam etmek zorunda kalıyorlar.

Bir Reddit kullanıcısı hatayı, "Takım arkadaşlarımızdan biri düştü ve ardından Gulag'daki maçını kaybetti. Ekranlarımızda isminin yanında kırmızı kafatası vardı ve geri dönmesi için 4.500 dolar istiyordu, ancak bir satın alma istasyonuna gittiğimizde, 'Zaten geri çağırılmış bir oyuncu, yeniden geri alınamaz.' şeklinde bir mesaj belirdi" şeklinde anlatıyor.

Kullanıcı, bir takım arkadaşıyla birlikte ölen takım arkadaşlarını geri getirmek için birden fazla satın alma istasyonu denediklerini, ancak her seferinde geri dönmese bile aynı mesajı almaya devam ettiklerini belirtiyor. Aynı hata başka bir oyuncu tarafından geçen ay da gündeme getirilmişti. Ancak birkaç gün önce yapılan yeni yorumlar, hatanın nadiren de olsa hala görülebildiğini ortaya koyuyor.

Gulag'da oyuncuların gördüğü tek hata bu değil. Twitter'daki bazı kullanıcılar, karakterin hayatta olmasa da hala öksürdüğünün duyulduğu, "yarı ölüme" neden olan bir hata bildirdiler. Ayrıca bir kullanıcıya göre Gulag'da molotof ile vurulduğunuz anda kazanırsanız maçta yeniden doğduğunuzda ve paraşüt açamadan ölüme düşüyorsunuz.

Yaşanan tüm sorunlara rağmen, CoD: Warzone iki aydan kısa bir sürede 60 milyon tekil oyuncuyu geçti. Infinity Ward, insanların oyuna devam etmesini sağlamak için, sorunlar ne kadar seyrek olursa olsun oyuncu deneyimini geliştirmenin yollarını bulmaya devam ediyor.