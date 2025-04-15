Apple’ın 2027’de tanıtacağı yeni iPhone Pro modelinin çentiksiz, deliksiz ve tamamen camdan oluşan bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Apple, 2027 yılında iPhone’un 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Şirketin bu özel yıl için sıradışı bir iPhone Pro modeli planladığı konuşuluyor. Söylentilere göre Apple, ön kamera ya da çentik gibi dikkat dağıtan hiçbir detayın olmadığı, tamamen camdan oluşan bir tasarıma geçmeye hazırlanıyor. Yani gerçekten “tam ekran” bir iPhone yolda olabilir.

Aktarılan bilgilere göre Apple, ön kamera ve Face ID gibi parçaları yavaş yavaş ekranın altına taşımayı planlıyor. İlk adım olarak 2026’da Face ID’nin ekran altına geçmesi bekleniyor. Ön kameranın da bir yıl sonra aynı yolu izlemesiyle birlikte, 2027’de tamamen çentiksiz bir iPhone karşımıza çıkabilir.

Şeffaf OLED ve yeni optikler üzerinde çalışıyor

Şirketin bu teknolojiyi farklı ürünlerde test ettiğine dair bilgiler ortaya çıktı. Özellikle ekran altı yüz tanıma sistemlerinin, Apple’ın geliştirdiği katlanabilir cihaz prototiplerinde yer aldığı açıkça paylaşıldı. Öte yandan Apple, parmak izi sensörüyle çalışan alternatif modeller üzerinde de çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Apple’ın bu tasarıma geçebilmesi için bazı teknik engelleri aşması gerektiğini vurguladı. Face ID’nin ekran altından sorunsuz çalışabilmesi için, ekran katmanlarının kızılötesi ışığı geçirebilecek yapıda olması gerektiğini açıkladı. Bu doğrultuda şirket, şeffaf OLED paneller, özel optik katmanlar ve çoklu lens sistemleri gibi farklı çözümler üzerinde çalıştığını paylaştı.

Eğer bu planlar hayata geçerse, Apple 2027’de fiziksel hiçbir kesinti ya da engel barındırmayan ilk tam ekran iPhone modelini kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı. Modelin adının iPhone 19 olarak mı kalacağı yoksa 20. yıla özel olarak iPhone 20 ismiyle mi geleceği konusunda ise henüz net bir bilgi paylaşmadı.