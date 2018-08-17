Bu yıl Çankırı'da yapılan kazılarda birbirinden önemli bulgulara erişildi. Son olarak, 8.5 milyon yıllık olduğu düşünülen bir gergedan kafası bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 1997 yılından beri "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi" dolaylarında çalışmalar yürüten antropologlar, bu seneki kazılarda da önemli bulgulara ulaştı. Bu yıl ki çalışmalar, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol liderliğinde sürüyor.

Şu ana dek 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşılan çalışmalarda en dikkat çeken fosil ise 8.5 milyon yıllık olduğu düşünülen gergedan kafatası. Yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sevim Erol şunları kaydetti:

"Bu seneki çalışmalarımızda gergedana ait tam bir kafatası iskeleti bulduk. Hitit, Mehmet Akif Ersoy ve Ankara Üniversitesinden gelen hocalarım kafatasını çıkarmaya çalışıyor. Şu ana kadar bu bölgeden gergedanlara ait 3 farklı türü elde ettik. Bölgeden gergedanlara ait 500'e yakın kafatası çıkarıldı. Şimdi de iri gergedanlara ait bir gergedanın kafatası çıkarılmak üzere."

Bölgede gergedan kafatasının bulunmasını, bir dönem bu bölgenin sulak bir arazi olduğuna işaret ettiğini belirten Erol, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bu bölgeden gergedanlara ait 3 farklı türü elde ettik. Bölgeden gergedanlara ait 500'e yakın kafatası çıkarıldı. Şimdi de iri gergedanlara ait bir gergedanın kafatası çıkarılmak üzere."