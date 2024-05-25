Cannes'da Ödül Kazanan Yapımlar Belli Oldu

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında yer alan Altın Palmiye için bu yıl tam 22 film yarıştı. Yarışmada ödüllere karar veren jürinin başkanı ise Amerikalı yönetmen Greta Gerwig oldu. Gerwig son olarak Barbie filminde kamera arkasına geçmişti. Gerwig daha önce de Küçük Kadınlar, Uğpur Böceği, Frances Ha ve Bağlanmak Yok gibi yapımlarda görev almıştı.
Festivalde Altın Palmiye ödülünü ise Anora filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker aldı. Jüri Büyük Ödülü ise All We Imagine as Light filmiyle Payal Kapida'ya gitti. Jüri Ödülü ise başrolünde Selena Gomez'in yer aldığı Emilia Perez ile Jacques Audiard aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un Kind of Kindness filmindeki rolüyle Jesse Plemons'un oldu.
Megalopolis ile birlikte festivale katılan ünlü yönetmen Francis Ford Coppola festivalde ödül alamadı. İran'ın hapis cezasına çarptırdığı Muhammed Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig ile senaryo özel ödülüne layık görüldü.
Ana yarışmada ödül alan filmler ise şunlar oldu
- Altın Palmiye: Anora-Sean Baker
- Jüri Büyük Ödülü: All we imagine as light-Payal Kapadia
- Jüri Ödülü: Emilia Pérez-Jacques Audiard
- En İyi Yönetmen: Miguel Gomes-Grand Tour
- En İyi Senaryo: Coralie Farget-The Substance
- FIPRESCI Ödülü: Muhammed Rasoulof-The Seed of the Sacred Fig
- En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña-Emilia Pérez
- En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons-Kinds of Kindness
Belirli Bir Bakış Ödülü alan isimler:
- Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu
- Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine
- En İyi Yönetmen Ödülü: Roberto Minervini-The Damned; Rungano Nyoni-On Becoming a Guinea Fowl
- En İyi Kadın Oyuncu: Anasuya Sengupta-The Shameless
- En İyi Erkek Oyuncu: Abou Sangaré-The Story of Souleymane
- Gençlik Ödülü: Holy Cow- Louise Courvoisier
- Özel Mansiyon: Norah, Tawfik Alzaidi
Yarışmada verilen diğer önemli ödüller
- En İyi İlk Film (Caméra d’Or): Armand–Halfdan Ullmann Tøndel
- En İyi İlk Film(Caméra d’Or) Mansiyon: Mongrel-Wei Liang Chiang, You Qiao Yin
- Altın Palmiye (kısa film): The Man Who Could Not Remain Silent–Nebojsa Slijepcevic
- Kısa Film Mansiyon: Bad for a moment-Daniel Soares