Cannes'da Ödül Kazanan Yapımlar Belli Oldu

77. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan yapımlar ve isimler belli oldu. Altın Palmiye ödülü Anora filminin oldu.

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında yer alan Altın Palmiye için bu yıl tam 22 film yarıştı. Yarışmada ödüllere karar veren jürinin başkanı ise Amerikalı yönetmen Greta Gerwig oldu. Gerwig son olarak Barbie filminde kamera arkasına geçmişti. Gerwig daha önce de Küçük Kadınlar, Uğpur Böceği, Frances Ha ve Bağlanmak Yok gibi yapımlarda görev almıştı.

Festivalde Altın Palmiye ödülünü ise Anora filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker aldı. Jüri Büyük Ödülü ise All We Imagine as Light filmiyle Payal Kapida'ya gitti. Jüri Ödülü ise başrolünde Selena Gomez'in yer aldığı Emilia Perez ile Jacques Audiard aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un Kind of Kindness filmindeki rolüyle Jesse Plemons'un oldu.

Megalopolis ile birlikte festivale katılan ünlü yönetmen Francis Ford Coppola festivalde ödül alamadı. İran'ın hapis cezasına çarptırdığı Muhammed Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig ile senaryo özel ödülüne layık görüldü.

Ana yarışmada ödül alan filmler ise şunlar oldu

Altın Palmiye: Anora-Sean Baker

Jüri Büyük Ödülü: All we imagine as light-Payal Kapadia

Jüri Ödülü: Emilia Pérez-Jacques Audiard

En İyi Yönetmen: Miguel Gomes-Grand Tour

En İyi Senaryo: Coralie Farget-The Substance

FIPRESCI Ödülü: Muhammed Rasoulof-The Seed of the Sacred Fig

En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña-Emilia Pérez

En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons-Kinds of Kindness

Belirli Bir Bakış Ödülü alan isimler:

Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu

Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine

En İyi Yönetmen Ödülü: Roberto Minervini-The Damned; Rungano Nyoni-On Becoming a Guinea Fowl

En İyi Kadın Oyuncu: Anasuya Sengupta-The Shameless

En İyi Erkek Oyuncu: Abou Sangaré-The Story of Souleymane

Gençlik Ödülü: Holy Cow- Louise Courvoisier

Özel Mansiyon: Norah, Tawfik Alzaidi

Yarışmada verilen diğer önemli ödüller