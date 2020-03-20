Canon Medical, Koronavirüs İçin Hızlı Test Kiti Geliştiriyor

Koronavirüse karşı mücadeleye, fotoğraf makinesi üreticisi olarak bilinen Canon da katıldı. Şirketin biyomedikal çalışmalar yürüten alt kolu Canon Medical, genetik test sistemi geliştirmeye başladı. Hızlı koronavirüs tanı kiti, Japonya Tıbbi Araştırma Teşkilatı'nın araştırmaları kapsamında geliştiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde oraya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 10.444 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse (COVID-19) karşı tüm sektörler seferber olmuş durumda. Fujifilm'in ardından bir başka ünlü fotoğraf makinesi markası Canon da koronavirüsle mücadeleye katıldı.

Yapılan açıklamaya göre Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical), koronavirüs için hızlı genetik test sistemi geliştirmeye başladı. Hızlı tanı kitinin Japon Tıbbi Araştırma Teşkilatı'nın COVID-19 tanı yöntemleri geliştirmeye odaklanan araştırma programı kapsamında geliştirildiği de belirtiliyor.

Canon Medical'ın Ebola ve Zika için de kitleri bulunuyor:

Canon Medical'ın, araştırma programına Nagasaki Üniversitesi'yle iş birliği içerisinde katıldığı belirtiliyor. Canon Medical'ın acil sağlık sorunlarına pratik çözümler ürettiğinin onaylandığını kaydeden şirket, 2015 yılında Gine'ye Ebola hızlı tanı kitinin temin edildiğini, 2019'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Ebola hızlı tanı kitinin bağışlandığını hatırlattı. Yine açıklamada 2018 yılında Zika virüsünün RNA testine yönelik Genelyzer KIT'in de geliştirildiği hatırlatıldı.

COVID-19 için geliştirilen RNA testi için Eiken Chemical Co. Ltd. tarafından geliştirilen LAMP yöntemini kullandıklarını kaydeden Canon Medical, test kitinin yine Canon Medical tarafından virüsün varlığını tespit etmek için üretilen izotermal güçlendirilmiş gen floresan detektörüyle birlikte kullanılacağını belirtti. Gerçek zamanlı geleneksel PCR yöntemiyle kıyaslandığında LAMP yönteminin virüsün tespit edilmesinin daha kolay ve hızlı icra edilmesini sağladığı, bu sayede bu testin enfeksiyonun yaygın olduğu bölgelerde uygulanmaya daha müsait olduğu söyleniyor.

İki gün önce de Çinli yetkililer, Fujifilm’in geliştirdiği grip ilacının koronavirüs tedavisinde bazı vakalarda olumlu sonuçlar verdiğini açıklamıştı. Favipiravir ile yapılan klinik testler, ilacın iyileşme süresini kısalttığını ortaya koydu. Favipiravir maddesi, Fujifilm’in Avigan grip ilacının ana etken maddesi konumunda. Çin’in Shenzhen kentindeki bir hastanede 80, Wuhan Üniversitesi’ndeki Zhongnan Hastanesi’nde 120 vaka üzerinde testler yapıldı. İyileşme süresinin ortalama 11 günden 4 güne gerilediği gözlendi.