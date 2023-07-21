Canon, sahip olduğu özelliklerle dileyen herkesi anında vlogger yapacak yeni kamerası PowerShot V10'un Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Kamera, tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandı.

Profesyonel fotoğrafçılık sektöründe rüştünü ispatlamış markalar arasında yer alan Canon, ülkemizde gerçekleştirdiği bir etkinlikte özellikle de vlog çekenleri mest edecek yeni bir kamera duyurdu. "PowerShot V10" olarak isimlendirilen bu kamera, sahip olduğu özellikler ve küçük yapısı ile içerik üreticilerin favorisi olacak gibi görünüyor. Peki Canon'un yeni makinesi tüketicilere tam olarak neler sunuyor?

Canon'un yeni vlog kamerası PowerShot V10, içerik üreticilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına özel olarak geliştirildi. Bu bağlamda; ufak yapısı ile mobiliteyi maksimum seviyeye çıkaran kamera, sahip olduğu çekim yetenekleri ile de videoları düzenleme ihtiyacını genel olarak ortadan kaldırmayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Canon PowerShot V10

211 gram ağırlık değeri ile ortalama bir akıllı telefon kadar olan kamera, 4K UHD çözünürlükte çekimler yapabiliyor. Video çekimleri için 19 mm'lik geniş açılı lensi bünyesinde barındıran Canon PowerShot V10, güçlendirilmiş stereo mikrofon sistemi ile gürültülü ortamlarda bile sesin net bir şekilde kaydedilmesine imkan tanıyor. Yerleşik bir standa sahip olan kamera, bu özelliği sayesinde harici bir tripod ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Bir içerik üretici için olmazsa olmazlardan biri, hiç şüphesiz internet bağlantısı. Canon'un yeni vlog kamerası, dahili Wi-Fi bağlantı desteği sayesinde doğrudan canlı yayın yapmaya imkan tanıyor. Canon Camera Connect isimli mobil uygulamayı telefona yükledikten sonra, YouTube ve Facebook'ta canlı yayınlara başlayabilirsiniz. Bu arada; cihazın Bluetooth desteği de mevcut. Çektiğiniz kısa klipleri diğer cihazlara gönderebiliyorsunuz.

Canon PowerShot V10'un içerik üreticilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu söylemiştik. Bunun en net örneği, kameranın sahip olduğu çekim modları. Bu bağlamda; otomatik video, pürüzsüz cilt video, video IS ve manuel pozlamalı video gibi çekim modları, içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak. Ayrıca bu kamerada 14 renk filtresi için özel modlar olduğunu belirtelim. Bu modlar çekilen vloglar için efektler oluşturmak için ve ortam ışığı için optimizasyonu sağlamak için kullanılabilecek.

Son olarak, bu kameranın batarya kapasitesine de değinelim. Canon'un açıklamasına göre PowerShot V10 ile 290 adet fotoğraf, 55 dakika kesintisiz 4K UHD video kaydı, 1 saat 20 dakika FHD video kaydı yapabilirsiniz. Kameranın çekilen 4K UHD videolar için oynatma süresi ise 2 saat 40 dakika olarak açıklandı.

Canon PowerShot V10 ile ilgili detaylı bilgi için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.