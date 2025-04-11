Canva, düzenlediği bir etkinlikte yeni özelliklerini duyurdu. Bu özellikler, Canva'nın yapay zekâdan daha fazla yararlanmasını sağlayacak.

Adobe Photoshop'un en büyük rakiplerinden biri olan Canva, dün dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında Canva'nın en yeni özelliklerini duyurdu. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman yapay zekâ etkisinin Canva geliştiricilerini de doğrudan etkilediğini görüyoruz.

Peki Canva'ya hangi yenilikler geldi? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Canva'nın yeni özelliklerine yakından bakalım.

Canva'ya eklenen yeni özellikler

Canva AI

Canva AI, adından da anlaşılabileceği üzere Canva'nın yeni yapay zekâ destekli asistanı. Bu asistan, sadece metinden görüntü üretmek için değil, tasarım fikirleri almak için de kullanılabilecek. Hatta bu yapay zekâ destekli araçla metinler yazabilecek, belgeler oluşturabileceksiniz.

Canva Sheets

Canva Sheets, uygulamanın kurumsal müşterilere yönelik özelliklerinden bir tanesi. En basit anlatımıyla Excel'e benzer bir yapıya sahip olan Canva Sheets, Magic Insights ve Magic Charts özellikleriyle oldukça işlevsel. Magic Insights, tablolardaki verilerden içgörüler sunan bir araç olarak karşımıza çıkarken Magic Charts ise ham sayıları markalara özgü logolar, renkler ve grafikler kullanarak hızlıca düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre Canva Sheets, HubSpot, Statista, Google Analytics gibi platformlarla entegre kullanılabilecek.

Canva Code

Canva Code, şirketin yapay zekâ devi Anthropic ile geliştirdiği en yeni hizmet olarak karşımıza çıktı. Bu araç, adından da anlaşılabileceği üzere küçük yazılımlar oluşturabilmeniz için yardımcı oluyor. Tıpkı ChatGPT gibi araçlarda olduğu gibi Canva Code hizmetinde de ne istediğinizi yapay zekâya anlatacaksınız. Yapay zekâ da sizin için mini uygulama oluşturacak.

Canva'nın yeni özellikleri bunlardan ibaret değil. Platformun fotoğraf düzenleme aracı, yapay zekâ destekli yeni özelliklere kavuştu. Mesela bir görüntü üzerindeki bir nesne, yapay zekâ ile hızlıca değiştirilebilecek. Ayrıca bir fotoğraf, aydınlatma ve fotoğrafın temasına uygun olarak arka planlar oluşturabilecek.