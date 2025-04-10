Adobe, fotoğraf düzenleme uygulaması Photoshop için yapay zekâ ajanı geliştirdiğini açıkladı. Bu ajan, bir fotoğrafı analiz ettikten sonra düzenleme önerileri sunacak ve istenirse otomatik olarak yapacak.

Grafik tasarım sektörünün bir numaralı ismi Adobe, fotoğraf düzenleme üzerine çalışanları mest edecek bir duyuru yaptı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Ely Greenfield tarafından yapılan duyuruya göre Adobe, Photoshop için yapay zekâ ajanı oluşturuyor. Peki bu ajan tam olarak ne yapacak?

Photoshop kullanıcıları bilir, uygulamada hayal gücünüzün tüm sınırlarını zorlayabilirsiniz ancak iş otomasyona geldiği zaman durum değişir. Profesyonel yazılım, daha çok manuel çalışma gerektirir. İşte geliştirilmekte olan yapay zekâ ajanları, tam olarak bu sorunu çözecek. Açtığınız bir fotoğrafı önce analiz edecek ajan, sizin yerinize düzenleme önerileri oluşturup istemeniz hâlinde bunu otomatik olarak yapacak.

Adobe Photoshop'un yeni yapay zekâ ajanı işte böyle çalışacak

Yukarıda da görebileceğiniz üzere Adobe Photoshop'un yeni yapay zekâ ajanı, işleri oldukça hızlandıracak. Açtığınız bir fotoğrafı saniyeler içerisinde analiz edecek olan ajan, daha sonra da neler yapılacağına ilişkin öneriler sunacak. Siz de kendinize göre bu önerilerden hangisinin uygulanmasını istediğinizi seçeceksiniz. Yapay zekâ, sizin için düzenleme yapacak ve süreci tamamlayacak.

Adobe'un yeni yapay zekâ aracı işleri otomatik olarak halledebilecek olsa da kullanıcılar, ajanın yaptığı çalışmalar üzerinden ekstra çalışabilecekler. Böylelikle Photoshop kullanıcıları için oldukça esnek bir çalışma sistemi sunulmuş olacak. Gelecek haftalarda tüm özellikleri açıklanacak araç, fotoğraf düzenleme sektörüne yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.