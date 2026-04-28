Canva’nın yeni yapay zekâ özelliği **Sihirli Katmanlar**, bazı tasarımlarda “Filistin” yazısını “Ukrayna” olarak değiştirdi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Canva hatayı düzelttiğini ve kullanıcılardan özür dilediğini açıkladı.

Canva’nın yeni yapay zekâ özelliklerinden biri olan Sihirli Katmanlar, sosyal medyada epey dikkat çeken bir hatayla gündeme geldi. Normalde düz görselleri katmanlara ayırıp düzenlenebilir hâle getirmesi gereken araç, bazı tasarımlarda “Filistin” yazısını “Ukrayna” olarak değiştirdi.

Olay, X’te bir kullanıcının “Filistin için kedi” yazılı tasarımını Sihirli Katmanlar ile düzenlemeye çalışması sonrası fark edildi. Kullanıcının paylaşımına göre Canva’nın yapay zekâ aracı, tasarımdaki “Filistin” ifadesini otomatik olarak “Ukrayna” yaptı. Bu durum kısa sürede “yapay zekâ hatası mı, sansür mü?” tartışmasını başlattı.

Canva, Sihirli Katmanların hatası için özür diledi

Canva tarafından yapılan açıklamada, Sihirli Katmanlar özelliğinde yaşanan sorunun fark edildiği ve hızlı şekilde düzeltildiği belirtildi. Şirket, bu tarz raporları ciddiye aldığını söylerken yaşanan durumun kullanıcılarda yaratmış olabileceği rahatsızlık için de özür diledi.

İlginç olan nokta ise hatanın görünüşe göre özellikle “Filistin” kelimesinde yaşanmasıydı. İlk paylaşımı yapan kullanıcı, “Gazze” gibi bağlantılı ifadelerin aynı şekilde değişmediğini söyledi.