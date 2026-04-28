Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Canva'nın Yapay Zekâ Aracı, “Filistin” Yazısını Silip Yerine “Ukrayna” Yazdı

Canva’nın yeni yapay zekâ özelliği **Sihirli Katmanlar**, bazı tasarımlarda “Filistin” yazısını “Ukrayna” olarak değiştirdi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Canva hatayı düzelttiğini ve kullanıcılardan özür dilediğini açıkladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Canva’nın yeni yapay zekâ özelliklerinden biri olan Sihirli Katmanlar, sosyal medyada epey dikkat çeken bir hatayla gündeme geldi. Normalde düz görselleri katmanlara ayırıp düzenlenebilir hâle getirmesi gereken araç, bazı tasarımlarda “Filistin” yazısını “Ukrayna” olarak değiştirdi.

Olay, X’te bir kullanıcının “Filistin için kedi” yazılı tasarımını Sihirli Katmanlar ile düzenlemeye çalışması sonrası fark edildi. Kullanıcının paylaşımına göre Canva’nın yapay zekâ aracı, tasarımdaki “Filistin” ifadesini otomatik olarak “Ukrayna” yaptı. Bu durum kısa sürede “yapay zekâ hatası mı, sansür mü?” tartışmasını başlattı.

Canva, Sihirli Katmanların hatası için özür diledi

Canva tarafından yapılan açıklamada, Sihirli Katmanlar özelliğinde yaşanan sorunun fark edildiği ve hızlı şekilde düzeltildiği belirtildi. Şirket, bu tarz raporları ciddiye aldığını söylerken yaşanan durumun kullanıcılarda yaratmış olabileceği rahatsızlık için de özür diledi.

İlginç olan nokta ise hatanın görünüşe göre özellikle “Filistin” kelimesinde yaşanmasıydı. İlk paylaşımı yapan kullanıcı, “Gazze” gibi bağlantılı ifadelerin aynı şekilde değişmediğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

