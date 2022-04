Marvel, Ant-Man karakterinin üçüncü filmi olacak Ant-Man and the Wasp: Quantumania ile Captain Marvel'ın ikinci filmi olacak The Marvels'ın vizyon tarihlerini değiştirme kararı aldı.

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Marvel, her yıl vizyona giren yeni filmleriyle gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere birçok insan tarafından sabırsızlıkla beklenen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs’ta vizyona girecek. Doctor Strange ve Wanda Maximoff karakterlerini bir araya getiren bu yapım, çoklu evrenler temasına bir kez daha odaklanarak Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en yeni yapımı olacak.

Bunun dışında MCU’nun bu sene vizyona girecek olan bir diğer filmi Thor: Love and Thunder’dan da geçtiğimiz günlerde ilk görüntüler gelmişti. Natalie Portman’ı, ‘The Mighty Thor’ olarak gördüğümüz bu fragman, birçok hayranın heyecanını tavan yaptırmıştı. Bunların yanı sıra MCU’daki karakterleri içeren birçok yeni yapım da önümüzdeki yıllarda vizyona girecekti. Ancak gelen yeni açıklamalar, bu filmlerden ikisinin çıkış tarihinin değiştirildiğini ortaya koydu.

The Marvels ve Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmlerinin vizyon tarihleri değiştirildi

Gelen haberlere göre Disney, 2023 yılında çıkacak olan iki filmin vizyon tarihlerini değiştirme kararı aldı. Captain Marvel filminin devamı olan The Marvels’ın 23 Şubat 2023’te çıkması bekleniyordu. Ant-Man karakterinin üçüncü filmi olan Ant-Man and the Wasp: Quantumania’nın ise 28 Temmuz 2023’de vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak şirket tarafından alınan yeni bir karar, iki filmin çıkış tarihlerinin yerinin değiştirildiğini, Ant-Man 3’ün şubatta, Captain Marvel 2’nin ise temmuzda vizyona gireceğini gösterdi.

Peki, bu yer değiştirmenin sebebi ne? Variety tarafından elde edinilen bilgilere göre kararın arkasındaki sebep, filmlerden birinin prodüksiyon aşamasında ileride olması. Daha da açacak olursak, Ant-Man and the Wasp Quantumania’nın ana çekimlerinin çoktan bittiği, The Marvels’ınkilerin ise henüz bitmediği aktarılıyor.

Sonuç olarak bizi kuantum alemine götürecek ve Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas, Michelle Pfieffer ve Jonathan Majors gibi isimleri bünyesinde bulunduracak olan yeni Ant-Man filmi 17 Şubat 2023’te vizyona girecek. Brie Larson tarafından canlandırılan Captain Marvel’ın yeni maceralarını anlatacak olan The Marvels filmi ise 28 Temmuz 2023’te bizlerle buluşacak. Bu yapımda, Brie Larson dışında Samuel L. Jackson Nick Fury rolüyle geri dönerken Iman Vellani, Teyonnah Parris, Park Seo-joon ve Zawe Ashton gibi oyuncular da yer alacak.