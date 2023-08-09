Ünlü yıldız Cardi B, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konser sırasında kendisine alkol fırlatan hayranına karşılık olarak mikrofonunu fırlatmıştı. İşte o mikrofon, eBay’de yaklaşık olarak 100.000 dolara satıldı.

Dünyaca ünlü yıldız Cardi B, geçtiğimiz günlerde Las Vegas’da bir konser vermişti. Konser sırasında bir hayranının kendisine alkol fırlatmasına sinirlenen Cardi B, bu duruma mikrofonunu hayranına atarak tepki verdi.

Tabii ki Cardi B’nin bu görüntüleri kısa süre sonra internete düştü ve bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Bu popülariteyi fırsat bilen bir ses teknisyeni, ünlü yıldızın fırlattığı mikrofonu eBay’de açık artırmaya çıkardı.

Satıştan elde edilen gelir, yardım kuruluşlarına verilecek

Las Vegas’daki konserin en çok talep gören cihazı, hayrana atılan mikrofon oldu. Konserde görevli bir ses teknisyeni, Cardi B’nin olay yaratan görüntülerindeki mikrofonu eBay’de açık artırmaya koydu.

Gelen teklifler ise oldukça şaşırtıcı oldu. Mikrofon için yapılan açık artırma bugün sona erdi ve toplamda 122 teklif aldı. Böylelikle cihaz, en yüksek teklif olan 99.900 dolara satıldı. O görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirisiniz.

Ama bu durumun yine de güzel bir tarafı var. Mikrofonun ilanında, bu satıştan elde edilen gelirin ihtiyacı olan çocuklara ve ailelere, yaralı ve engelli gazilere yardım eden kuruluşlara verileceği belirtildi.