CATL, 5 dakikada 520 km menzil sunan yeni batarya hücrelerini ve 67 modelde kullanılacak Shenxing teknolojisini duyurdu.

Çinli batarya üreticisi CATL, elektrikli otomobillerin şarj süresini benzin doldurma süresine yaklaştıran yeni batarya teknolojilerini tanıttı. Hem daha ucuza üretilebiliyor hem de güvenlik konusunda ciddi avantajlar sunuyor.

CATL, “Naxtra” adını verdiği sodyum-iyon batarya hücrelerini tanıttı. Lityum-iyon bataryalara kıyasla daha düşük maliyetli olan bu hücreler, 175 Wh/kg gibi oldukça iyi bir enerji yoğunluğuna ulaşıyor. Bu da hücrelerin üst sınırına yakın seviyede. Üstelik CATL, bataryanın delinme ve kesilme gibi stres testlerinden herhangi bir ısı olayı yaşanmadan geçtiğini açıkladı.

67 elektrikli otomobilde kullanılacak

Şirket bunun yanı sıra “Shenxing” adını verdiği yeni nesil LFP batarya hücrelerini de duyurdu. Paylaştığı test sonuçlarına göre bazı otomobiller 1.000 kW şarj gücüne ulaştı ve batarya %50 seviyesindeyken bile 500 kW’ın üzerinde şarj almayı sürdürdü. CATL, bu hücrelerin otomobil modeline bağlı olarak yaklaşık 5 dakikada 520 kilometreye kadar menzil kazandırabildiğini belirtti.

CATL, Shenxing bataryalarının yıl sonuna kadar 67 farklı elektrikli otomobil modelinde yer alacağını açıkladı. Yeni nesil bataryalar, kısa süre önce BYD tarafından duyurulan hızlı şarj teknolojilerinin ardından tanıtıldı.