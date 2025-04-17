Huawei ve SAIC iş birliğiyle geliştirilen yeni elektrikli otomobil markası Shangjie, HIMA çatısı altında duyuruldu.

Huawei, teknoloji tarafındaki sınırlarını iyice genişletiyor. Bu kez rotasını elektrikli otomobillere çeviren şirket, Çinli otomobil devi SAIC Motor ile el ele vererek yepyeni bir marka kurdu: Shangjie.

İki şirket, bu ortaklık için yaklaşık iki ay önce masaya oturup resmi anlaşmayı imzalamıştı. Şimdi ise ilk meyvesi kamuoyuyla paylaşıldı. Shangjie, sadece bir elektrikli araç markası değil; aynı zamanda Huawei’nin mobilite alanındaki büyük planlarının da bir parçası gibi görünüyor.

Huawei’den otomobil dünyasına yeni bir adım

Huawei’nin otomotiv alanındaki girişimlerini bir araya getiren HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) çatısı altında tanıtılan Shangjie, bu yapı altında faaliyet gösteren beşinci araç markası olarak duyuruldu. HIMA bünyesinde daha önce Seres Group’un Aito, Chery’nin Luxeed, BAIC Group’un Stelato ve JAC’ın Maextro markaları yer alıyordu. Huawei yöneticisi Richard Yu, yaptığı açıklamada Shangjie’ye ait ilk elektrikli aracın bu sonbaharda piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Shangjie markasına yönelik ilk etapta yaklaşık 838 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını duyuran SAIC Başkanı Jia Jianxu, projede 5.000’den fazla kişiden oluşan özel bir ekibin görev alacağını ifade etti. Jia, araçların SAIC’in mevcut ileri teknoloji üretim hatlarında üretileceğini aktardı. Ayrıca ilerleyen dönemde yalnızca Shangjie markasına hizmet verecek özel bir fabrikanın da kurulacağını açıkladı.

İlk Shangjie modeline ilişkin teknik bilgiler henüz açıklanmadı. Ancak yerel kaynaklar, modelin SAIC’in Roewe markasına ait ve şirket içinde “ES39” kod adıyla anılan yeni bir araç platformu üzerine geliştirileceğini aktardı. Başlangıç fiyatının yaklaşık 20.879 dolar seviyesinde olacağını bildiren kaynaklar, bu modelin özellikle genç kullanıcı kitlesini hedef alarak tasarlandığını ifade etti.

Shangjie markasına ait tüm araçların HIMA’nın mevcut satış ağı üzerinden tüketiciyle buluşturulacağı açıklandı. Huawei ve SAIC’in yürüttüğü iş birliğinin, tasarım, üretim, tedarik, satış ve satış sonrası hizmetleri kapsayan çok yönlü bir yapıya sahip olduğu belirtildi.