Dubai merkezli lüks akıllı telefon özelleştirme firması Caviar, "Vizyonerler" adını verdiği serisini duyurdu.

Caviar sık sık aşırı lüks şekilde özelleştirilmiş amiral gemisi akıllı telefonları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Firmanın iPhone 16 Pro için tasarladığı yeni serisi "Vizyonerler" tanıtılırken seride Steve Jobs, Elon Musk ve Donald Trump'a adanmış modeller yer alıyor.

Alışıldığı üzere Caviar bu seride de üst kalite malzemeler, benzersiz işlemeler ve ilham aldığı kişilerin karakterlerinden yola çıkılarak seçilmiş semboller tercih etti. Bu seride yer alan modellerin fiyatları 9200 dolar gibi yüksek ancak firmanın diğer ürünlerine baktığımızda görece mütevazı bir seviyeden başlıyor.

Vizyonerler koleksiyonu oldukça göz alıcı

Caviar'ın yeni koleksiyonunda yer alan modellerden Steve Jobs modeli, 9340 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor ve Apple'ın rahmetli kurucusuna bir saygı duruşu vazifesi görüyor. Bu modelde darbeye dayanıklı titanyum, siyah kaplama ve altın renkli işlemeler ve Apple logosu yer alıyor.

Trump Great Again modeli ise Donald Trump'ın seçim zaferini öne çıkarıyor. 9200 dolardan başlayan fiyatlarıyla bu model, uzay çalışmalarında kullanılan türden bir titanyum gövdeye ve aşınmaya karşı dayanıklı siyah kaplamaya sahip. Trump'ın seçim sloganı olan "Great Again" de telefona işlenmiş durumda.

Musk Be On Mars versiyon ise 9990 dolar ile serideki en yüksek başlangıç fiyatına sahip. Elon Musk'ın uzay çalışmalarına vurgu yapılan bu modelde siyah üzerine Dragon uzay aracı ve "Musk be on Mars" ifadeleri işlendiği görülüyor. Bu modelin de siyah tasarlandığı dikkatlerden kaçmıyor.