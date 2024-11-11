Caviar, iPhone 16 Pro Koleksiyonunu Tanıttı: Steve Jobs'tan Elon Musk'a "Vizyonerler"den İlham Aldı

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Dubai merkezli lüks akıllı telefon özelleştirme firması Caviar, "Vizyonerler" adını verdiği serisini duyurdu.

Caviar sık sık aşırı lüks şekilde özelleştirilmiş amiral gemisi akıllı telefonları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Firmanın iPhone 16 Pro için tasarladığı yeni serisi "Vizyonerler" tanıtılırken seride Steve Jobs, Elon Musk ve Donald Trump'a adanmış modeller yer alıyor. 

Alışıldığı üzere Caviar bu seride de üst kalite malzemeler, benzersiz işlemeler ve ilham aldığı kişilerin karakterlerinden yola çıkılarak seçilmiş semboller tercih etti. Bu seride yer alan modellerin fiyatları 9200 dolar gibi yüksek ancak firmanın diğer ürünlerine baktığımızda görece mütevazı bir seviyeden başlıyor. 

Vizyonerler koleksiyonu oldukça göz alıcı

steve jobs caviar

Caviar'ın yeni koleksiyonunda yer alan modellerden Steve Jobs modeli, 9340 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor ve Apple'ın rahmetli kurucusuna bir saygı duruşu vazifesi görüyor. Bu modelde darbeye dayanıklı titanyum, siyah kaplama ve altın renkli işlemeler ve Apple logosu yer alıyor.

trump caviar

Trump Great Again modeli ise Donald Trump'ın seçim zaferini öne çıkarıyor. 9200 dolardan başlayan fiyatlarıyla bu model, uzay çalışmalarında kullanılan türden bir titanyum gövdeye ve aşınmaya karşı dayanıklı siyah kaplamaya sahip. Trump'ın seçim sloganı olan "Great Again" de telefona işlenmiş durumda. 

musk caviar

Musk Be On Mars versiyon ise 9990 dolar ile serideki en yüksek başlangıç fiyatına sahip. Elon Musk'ın uzay çalışmalarına vurgu yapılan bu modelde siyah üzerine Dragon uzay aracı ve "Musk be on Mars" ifadeleri işlendiği görülüyor. Bu modelin de siyah tasarlandığı dikkatlerden kaçmıyor. 
İLGİLİ HABER

Caviar, 15 Milyon TL’ye Kadar Çıkan Fiyatlarla Yeni iPhone 15 Pro Modellerini Duyurdu
İLGİLİ HABER

970 Bin TL'ye iPhone mu Olur! Zaten Lüks Olan Ürünleri Daha da Ulaşılmaz Kılan Caviar'ın En Pahalı 10 Ürünü

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/11/11/caviar-launches-iphone-16-pro-collection-honoring-jobs-trump-and-musk/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler