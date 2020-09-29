10 Bin Dolarlık Özel iPhone 12 Pro Ön Siparişte

Daha önce de pek çok iPhone ve Android amiral gemisi için binlerce dolar değerinde özel tasarım modeller satışa sunan Caviar, şimdi de özel iPhone 12 Pro tasarımlarını daha cihaz tanıtılmadan ön siparişe açtı.

Sıradan akıllı telefonları birer gösteriş malzemesine dönüştüren Caviar, şimdi de henüz tanıtılmayan iPhone 12’leri baştan retro Apple tasarımı ile birleştiren iPhone 12 Pro Apple 1 Design ürünlerini gün yüzüne çıkardı.

Caviar’ın iPhone 12 Pro Apple 1 Design’ı ortaya çıkarmak için yaptığı ilk şey, akıllı telefonun arkasında bulunan cam yüzeyi çıkarmak. Bunun yerine cihazın arkasına ahşap bir plaka yerleştiren Caviar, bu plakanın ortasına ise 1976’da gün yüzüne çıkan Apple 1’den bir monitör ve klavye benzeri bir titanyum plaka yer alıyor.

iPhone 12 Pro Apple 1 Design tasarımı

Apple logosu, orijinal iPhone 12 Pro’nun aksine Apple 1 Design’da cihazın sağ üst bölümünde yer alıyor. Ayrıca bu logo, yine orijinal Apple logosunun aksine elma şeklinde değil, metin şeklinde, ahşabın üzerine oyulmuş bir Apple kelimesinden oluşuyor.

iPhone 12 Pro Apple 1 Design’ı -en azından maddi anlamda- değerli kılan asıl şey ise Apple 1 monitör ve titanyum plakanın alt tarafında kalan Apple 1 anakart parçası. Şu ana kadar yalnızca 200 kadar Apple 1 üretildiğinden ve bunların çoğu müzelerde ya da koleksiyoncularda bulunduğundan Apple 1 anakart parçası, iPhone 12 Pro Apple 1 Design’ın fiyatını epey yukarı çekiyor.

iPhone 12 Pro Apple 1 Light tasarımı

Caviar, iPhone 12 Pro Apple 1 Design’ı pahalı bulabilecekler için bir iPhone 12 Pro Apple 1 Light modeli de oluşturmuş durumda. Bu modelde bir iPhone 1 monitör ya da titanyum plaka yer almıyor. Bu nedenle Caviar’ın ahşap oyması Apple logosu cihazın ortasına geliyor ve cihaz üzerinde çok daha küçük bir Apple 1 anakart parçası yer alıyor.

Peki böylesine ‘lüks’ ürünlere sahip olmanın bedeli nedir? Caviar, iPhone 12 Pro Apple 1 Design için başlangıç fiyatını 9.900 dolar (yaklaşık 77.744 TL + vergiler) olarak açıklarken; en üst düzey model olan 512 GB iPhone 12 Pro Max Apple 1 Design’da fiyat 11.150 dolara (yaklaşık 87.560 TL + vergiler) kadar çıkıyor.

Uygun fiyatlı(!) iPhone 12 Pro Apple 1 Light modeli ise 4.990 dolarlık (yaklaşık 39.960 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipken; 512 GB iPhone 12 Pro Max Apple 1 Light modelinin fiyatı 6.140 dolara (yaklaşık 48.192 TL + vergiler) ulaşıyor. Caviar’ın satışa sunmuş olduğu Apple 1 Light modeli sayısı Apple 1 Design sayısından fazla olduğundan Apple 1 Light modelleri, hem fiyat hem stok açısından daha ulaşılabilir modeller olarak karşımıza çıkıyor.