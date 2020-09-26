iPhone 12 Mini'nin Silikon Kılıf Etiketi Ortaya Çıktı

Apple'ın daha önce çıkarmadığı ancak bu sene çıkaracağı iPhone mini modeli iddiasını güçlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Bir kaynak, iPhone 12 mini modeline ait resmi silikon kılıfın etiketinin görselini paylaştı.

Bu hafta içerisinde sizlere aktardığımız bir haberimizde 5,4 inç boyutlarında iPhone 12 mini olarak adlandırılacak bir iPhone 12 modelinden bahsetmiştik. Güvenilir bir kaynak, yeni iPhone modelinin ismini doğruladı.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından bir tanesi olan DuanRui (@duanrui1205) isimli Twitter kullanıcısı, iPhone 12 modellerinin silikon kılıflarında yer alan etiketlerin fotoğraflarını paylaştı. Etiketler arasında iPhone 12 mini modelininki de gözüküyor.

iPhone 12 mini 'doğrulandı'

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere iPhone 12 ve iPhone 12 Pro silikon kılıfının üstünde "MHL73ZM/A" model numarası, iPhone 12 Pro Max silikon kılıfının etiketi üstünde ise MHLG3ZM/A model numarasının yer aldığı görülüyor. Ayrıca bu model numaraları Appel tarafından daha önce de kullanılmamıştı.

Bunun haricinde Apple tarafından kullanılmayan bir diğer şey de iPhone mini markasıydı. Ancak şirketin ürün yelpazesinde iPad Mini ve Mac Mini'nin yer alması, bunun da çok da uzakta olmadığını gösteriyordu.

iPhone 12 mini haricinde iPhone 12 serisiyle ilgili ortaya çıkan çeşitli bilgiler de bulunuyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre FaceID, çok daha geniş açılardan, hatta cihaz masanın üstünde düz durduğu durumlar da bile çalışabilecek.

Bunlara ek olarak iPhone 12 Pro Max, tıpkı Samsung Galaxy Note 10 Ultra gibi otomatik odaklanma için LiDAR sensörünü kullanacak. 240 fps'e kadar 4K video kaydı yapabilecek olan cihaz, geliştirilmiş gece modunu da kullanıcılarına sunacak.

Tüm modellerin 5G bağlantı desteğiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ancak mmWave 5G'nin daha büyük anten ve daha fazla güç gerektirmesinden dolayı sadece 6,7 inçlik modelde kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca haberimizin öznesi olan iPhone 12 mini modelinin daha ufak bir çentikle ve AMOLED ekranla gelmesine olası gözle bakılıyor.