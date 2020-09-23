iPhone 12'in 13 Ekim'de Tanıtılacağı İddia Edildi

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone modelleri ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hollanda'da telekomünikasyon şirketinde çalıştığını söyleyen bir kişi, Apple'ın 13 Ekim'de bir etkinlik düzenleyip bu etkinlik kapsamında iPhone 12 serisini duyuracağını söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir yaklaşmakta olan yeni iPhone modelleri ile gündemde. Şirketin, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte bu akıllı telefonları duyurması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Apple, yeni ürünlerini duyurduğu etkinlikle iPhone 12 serisine yer vermedi. Gelen son bilgilerse Apple'ın ekim ayında yeni bir etkinlik düzenlemeyi planladığını, iPhone 12'nin bu etkinlikte duyurulacağını ortaya koyuyor.

AppleInsider'a açıklamalarda bulunan isimsiz bir kaynak, iPhone 12'nin 13 Ekim Salı günü düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacağını, 16 Ekim Cuma günü de yeni telefonların ön siparişinin alınmaya başlayacağını açıkladı. Söz konusu kaynak ismini açıklamamış olsa da Hollanda'da bir telekomünikasyon şirketinde çalıştığını ve bilginin net olduğunu ifade ediyor.

Bu arada, iPhone 12 serisiyle ilgili dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Görünüşe göre İngiltere'deki başka bir telekomünikasyon şirketi olan British Telecom, Apple'ın yeni iPhone modelleri için lansmana hazırlanıyor. Şirket CEO'su Marc Allera tarafından yapılan açıklamaların açıklamaların sızdırılması, iPhone 12 serisinin 5G desteğine sahip olacağı iddialarını bir kez daha destekliyor.

MacRumors aracılığıyla sızdırılan açıklamalarda, Allera'nın çalışanlarına yaptığı bir sunum var. Sızıntılara göre Allera, bu sunum sırasında 5G destekli iPhone modellerine birkaç gün kaldığını söylüyor. Üstelik bu sunumun bir yerinde de Apple'ın internet ve yazılım hizmetlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue ortaya çıkıyor. Cue bu şirketi, iPhone modellerini birden fazla hizmetle satma planları sağladıkları için tebrik ediyor.

Aslına bakacak olursak iPhone 12 serisiyle ilgili hemen her şey netleşmiş durumda. Bu bağlamda tüketiciler bu yıl, 5.4 inç, 6.1 inç (iki model) ve son olarak da 6.7 inç büyüklüğünde dört iPhone modeli ile karşılaşacaklar. Ayrıca bir süredir de 5.4 inç büyüklüğündeki iPhone 12'nin "iPhone 12 Mini" olarak isimlendirileceği ifade ediliyor. İşte tüm bu detaylar, gelen son açıklamalara göre 13 Ekim'de düzenlenmesi muhtemel etkinlikte gün yüzüne çıkacak.