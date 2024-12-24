Caviar, Huawei Mate X6 ve Mate 70 RS'in ultra lüks versiyonlarını üretti. Bu cihazlar, altın ve titanyum kaplamanın yanı sıra Çin kültüründen ilham alan tasarımlarla geliyor.

Teknolojik cihazların ultra lüks versiyonlarını çıkarmasıyla tanıdığımız Caviar, şimdi de 2 yeni telefonla karşımıza çıktı. Şirket, Huawei’nin Mate X6 ve Mate 70 RS modellerini ultra lüks hâle getirdi.

Caviar’ın tasarladığı telefonlar, Çin kültüründen ve tarihinden esinlenen detayları telefonlara getiriyor. Tahmin edebileceğiniz tıpkı önceki Caviar ürünleri gibi bunların da fiyatları uçuk seviyelerde.

Karşınızda fiyatları 430 bin TL’ye kadar çıkan, Çin kültüründen esinlenmiş ultra lüks Huawei Mate X6 ve Mate 70 RS

Caviar, Mate X6 ve Mate 70 RS modellerinin lüks versiyonlarını içeren koleksiyonuna “Dragon Spring” ismini vererek Çin kültüründe önemli bir yere sahip ejderhalara atıfta bulunmuş. Mate X6’yı temeline alan versiyon Forged Dragon ismini alırken diğeri ise Huang He olarak adlandırlıyor.

*Huawei Mate X6

Forged Dragon’a baktığımızda çok şık bir siyah tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Burada titanyum malzeme kullanılmış. Cihazın yapısı ise kılıç mücadelelerinden esinlenen bir dokuya sahip.

*Huawei Mate 70 RS

Mate 70 RS’i içeren Huang He’ye baktığımızda ise yine gerçekten çok güzel diyebileceğimiz bir tasarım görüyoruz. Sarı Nehir olarak da bilinen ikonik nehir Huang He Nehri’ni tasvir eden detaylara sahip bu cihazda 18 karatlık altın kabartma yer alıyor. Bu ikonik nehir, Çin tarihi ve insanlar için çok büyük önem taşıyordu.

Caviar, bu iki telefondan toplamda 88 adet üretecek. Forged Dragon’un (Mate X6) 512 GB’lık versiyonunun fiyatı 12.200 dolar (430 bin TL) olarak açıklandı. Huang He’nin ise (Mate 70 RS) 512 GB’lık versiyonunda 11.490 dolar (405 bin TL), 1 TB’lık versiyonunda 11.840 (417 bin TL) dolarlık fiyat var.